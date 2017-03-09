В Мангистау бабушка за рулем Газели занимается перевозками

Она не представляет своей жизни без машины.

Бабушку за рулем бортовой Газели ежедневно видят жители Мунайлинского района Мангистауской области , пишет телеканал , пишет телеканал "Хабар24"





67-летняя Несипхан Садирова занимается частными перевозками круглосуточно. Сама принимает товар на железнодорожном складе, сама же и развозит его по нужным точкам.





Она не представляет своей жизни без машины. Стаж вождения переваливает за три десятка. Когда-то она развозила письма и хлеб, сейчас товары, приходящие в Мангистаускую область на склад.

"Несмотря на все байки про женщин-водителей, мне доверяют. Я люблю свою Газель. Она большая и вместительная. Характер у нее совсем не капризный. Люди часто задают мне вопросы о моем возрасте. Многие жалеют меня. Удивляются, почему я не сижу дома. А я отвечаю: Дома не сидится, здоровье же позволяет, хочу быть полезной обществу", - говорит она.





Если в дороге случилась поломка, бабушка Несипхан не проедет мимо. О ее познаниях в технике в Мунайлинском районе давно ходят легенды. Пожилая женщина удивляет всех своей большегрузной машиной и еще больше - дельными советами о ремонте железного коня. Благо, образование автослесаря позволяет делать подобные рекомендации.





К слову, Несипхан считает, что женщина и на мужской работе должна оставаться женщиной, поэтому и одевается всегда нарядно. Казахский национальный камзол и платок ее постоянная униформа.



