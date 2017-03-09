Военный суд проверит причастность экс-замминистра МО к многомиллиардным хищениям

Военный суд вынес частное постановление по громкому коррупционному преступлению в Минобороны - проверить причастность к нему ещё нескольких человек, передает «Информбюро»

После главного разбирательства по делу о многомиллиардных хищениях в Минобороны суд вынес частное постановление проверить причастность к коррупционному преступлению ещё нескольких человек. Среди них значится имя действующего члена счётного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета Иманжусупа Акпомбаева.

В 2011 году Иманжусуп Акпомбаев возглавлял Департамент экономики и финансов Министерства обороны РК. Именно в этот период к нему обратился бывший военный пилот Алтай Берталиев. Последний на тот момент начал заниматься бизнесом и был лично знаком с Акпомбаевым.

«В главном судебном разбирательстве Берталиев полностью признал свою вину и показал, что ранее, при службе в Вооружённых силах РК, был знаком с начальником Департамента бюджетного планирования и финансов Министерства обороны РК подполковником Иманжусупом Акпомбаевым. После военной службы в 2011 году он приехал в Астану, чтобы поближе познакомиться с ним. Однако ему не удалось попасть на приём к Акпомбаеву», - пояснил судья Специализированного межрайонного военного суда по уголовным делам Аскар Каиров.

После несостоявшейся встречи Берталиев собрался улетать домой. По прибытии в аэропорт Астаны бывшего военного пилота уже ждал подполковник Айдар Келисов, который заверил, что все вопросы по государственным закупкам он должен решать напрямую с ним.

«Берталиев уехал в аэропорт, так как у него был обратный билет. Там к нему подошёл неизвестный, который оказался Айдаром Келисовым, и сказал, что он от Акпомбаева. Он предложил Берталиеву пройти в кафе. В ходе разговора он узнал, что последний хочет участвовать в государственных закупках. На это Келисов сказал, чтобы все эти вопросы теперь он решал только через него, а после поставок материалов Берталиев обязан будет передавать долю Акпомбаева в размере 20%, долю Гиниатулина от 5% до 8 % и его долю от 5% до 7% от суммы заключаемых договоров», - рассказал судья Аскар Каиров.

Уже в ходе главного судебного разбирательства было установлено, что по указанию подполковника Айдара Келисова была создана фирма, которая участвовала в государственных закупках. Долю Акпомбаева Берталиев неоднократно передавал через Келисова и других лиц. Суммы взяток начинались с 40 и доходили до 150 миллионов тенге.

Военный суд принял решение донести до сведения главного военного прокурора РК данные факты и попросил провести проверку в отношении указанных лиц о причастности к совершению уголовного правонарушения.

Иманжусуп Акпомбаев проработал в Министерстве обороны РК с 1998 по 2012 годы. После распоряжением Президента Республики Казахстан был назначен заместителем Министра обороны по экономике и финансам. В апреле 2014 года Указом Нурсултана Назарбаева был назначен членом Счётного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета.

Приговор по громкому делу был вынесен 6 марта. Алтай Берталиев получил 11 лет заключения, подполковник Айдар Келисов и экс-глава управления расквартирования войск Минобороны РК Ильдар Гиниатулин получили 13 лет лишения свободы к колонии строгого режима.

У фигурантов дела конфисковали автомобили представительского класса, квартиры в элитных ЖК Астаны и офисы в Алматы.