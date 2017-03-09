Начало нового раунда переговоров по Сирии запланировано на 23 марта

Специальный посланник генерального секретаря ООН по Сирии Стаффан де Мистура планирует начать новый раунд переговоров между Дамаском и оппозицией 23 марта. Об этом он объявил в среду журналистам по окончании закрытой встречи Совета Безопасности всемирной организации,

"На данный момент я намерен собрать приглашенные (делегации) в Женеве на пятый раунд переговоров ориентировочно 23 марта", - сказал он. По его словам, участники дискуссий должны будут прибыть в Женеву за день до этого. Де Мистура уточнил, что переговоры, как в ходе прошлого раунда, будут идти через посредника в его лице. "Возможно, когда будет подходящий момент, мы перейдем к прямым переговорам, но мы считаем, что непрямые (переговоры) намного более продуктивны, так как посредник может лучше делать свою работу", - пояснил де Мистура.

Спецпосланник ООН призвал участников предстоящих консультаций по Сирии в Астане 14-15 марта заняться решением проблем, связанных с поддержанием режима прекращения огня. По его словам, необходимо, чтобы следующий раунд переговоров в Женеве шел в условиях, когда в Сирии не ведутся "массированные бомбардировки". Де Мистура сообщил, что на встрече в столице Казахстана будут присутствовать представители ООН.





Эмиссар указал сторонам конфликта в Сирии на необходимость оставить надежды на достижение военной победы в конфликте, продолжающемся с 2011 года, отметив, что есть те, кто продолжает верить в это. "Это полнейшие фантазии", - подчеркнул он.

Свое выступление перед журналистам де Мистура начал, поздравив женщин Сирии с 8 марта и отметив их роль в усилиях по мирному урегулированию кризиса. "Каждая женщина в мире важна, но позвольте мне засвидетельствовать, что сирийские женщины заслуживают особых почестей и уважения", - сказал эмиссар.





С 23 февраля по 3 марта в Женеве после 10-месячного перерыва состоялся четвертый раунд переговоров с участием делегаций Дамаска и оппозиции. По его итогам Стаффан де Мистура распространил неофициальный документ, который включает положения о территориальной целостности Сирии, сохранении государственных институтов, в том числе армии, помощи беженцам. Как сообщил эмиссар, вопросы, которые обсуждаются на переговорах, разделены на четыре "корзины": формирование правительства, подготовка конституции, проведение выборов и борьба с терроризмом. В планах эмиссара продолжать переговоры до тех пор, пока не будут достигнуты договоренности по всем этим направлениям.





СБ готовит заявление в поддержку эмиссара





По итогам совещания, длившегося около трех часов, председательствующий в Совбезе в марте британский дипломат Мэттью Райкрофт сообщил, что делегации 15 стран-членов СБ начали работу над заявлением в поддержку усилий Стаффана де Мистуры.

От имени Совета Безопасности Райкрофт призвал участников переговоров "продолжать конструктивно взаимодействовать" и вернуться в Женеву на пятый раунд дискуссий. По его словам, в ходе закрытой встречи члены СБ ООН затронули проблемы, связанные с соблюдением режима прекращения огня в Сирии и отсутствием доступа к населению страны для оказания гуманитарной помощи. Как сообщил дипломат, в ходе совещания спецпосланник ООН выражал "осторожный оптимизм", в том числе потому, что ни одна из делегаций не покинула Женеву, "несмотря на некоторые трудные моменты".





В свою очередь постпред Франции при ООН Франсуа Делаттр в беседе с журналистами посетовал на продолжающиеся нарушения режима прекращения огня в Сирии и призвал гарантов перемирия - Россию, Турцию и Иран - обеспечить его соблюдение всеми сторонами конфликта. "Это явный приоритет", - подчеркнул он.





Делаттр приветствовал прогресс, достигнутый в ходе последнего раунда переговоров, указав, что подготовленная эмиссаром "дорожная карта" позволит сторонам перейти к обсуждению "ключевых политических вопросов". Постпред Франции подчеркнул, что ООН должна играть ключевую роль в мирном урегулировании конфликта, однако отметил, что встречи в Астане также могут внести важный вклад в успешное завершение этого процесса.





Постпред США Никки Хейли по итогам встречи Совбеза заявила о поддержке работы Стаффана де Мистуры и выступила за продолжение переговоров в Женеве под эгидой ООН. "Мы будем следить за процессом, который мы поддерживаем. Мы хотим видеть решение (кризиса)", - сказала она. При этом дипломат не исключила, что делегация США будет присутствовать на следующем раунде дискуссий.





Олег Зеленин