Глава МИД РК встретился с помощником Генсекретаря ООН по политическим вопросам

7 марта в Астане прошла встреча Министра иностранных дел Кайрата Абдрахманова с Помощником Генерального Секретаря ООН по политическим вопросам Мирославом Йенча, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

В ходе беседы глава внешнеполитического ведомства ознакомил высокопоставленного руководителя всемирной организации с проходящими в Казахстане глубокими переменами, связанными с перераспределением полномочий между ветвями власти и внесением соответствующих изменений в Конституцию страны, и отметил передовой характер инициатив Главы государства по третьей модернизации Казахстана, изложенных в Послании Президента Н.А.Назарбаева народу Казахстана.

Министр подчеркнул, что пакет конституционных и модернизационных реформ соответствует Целям устойчивого развития ООН в части развития эффективных государственных институтов и демонстрирует приверженность Казахстан к упрочению независимости, строительству политически стабильного и экономически устойчивого толерантного, многонационального и многоконфессионального общества. Вносимые в Основной закон страны изменения закладывают прочные основы для будущего нашей страны и служат гарантией дальнейшего поступательного развития Казахстана и продолжения миролюбивого и созидательного внешнеполитического курса, определяемого Главой государства.

Высокий представитель ООН выразил поддержку курсу Астаны на модернизацию и отметил, что изменения в Конституции стали индикатором прогресса страны, достигнутого в политической и экономической сферах. М. Йенча высоко оценил роль Казахстана как эффективного посредника в мирном урегулировании кризисных ситуаций в регионе и в мире, особо отметив вклад в организацию нескольких раундов Астанинского процесса по Сирии. Такой подход, по его мнению, совпадает с идеями нового Генерального секретаря ООН по приоритетному значению превентивной дипломатии в урегулировании различных кризисов современного мира.

Казахстанская сторона отметила заметную интенсификацию двустороннего и многостороннего сотрудничества в Центральной Азии, страны которой демонстрируют конструктивный подход к решению многих актуальных вопросов и практически не имеют непреодолимых проблем. Выражена уверенность, что потенциал регионального взаимодействия будет задействован в полной мере в ходе членства Казахстана в Совете Безопасности. В частности, речь шла об организации визита делегаций членов СБ ООН в Афганистан и регион, проведении ряда региональных конференций по безопасности для выработки согласованной позиции заинтересованных стран.

Собеседники подчеркнули, что, на самом деле, вопросы региональной безопасности в Центральной Азии и Афганистане являются важным аспектом повестки дня ООН с учетом стремления превратить данный регион в «зону мира, безопасности и сотрудничества». В этой связи стороны выразили готовность к совместной работе над содержательным наполнением программы председательства нашей страны в СБ ООН в январе 2018 года, включая организацию дебатов высокого уровня по глобальной и региональной безопасности.

К. Абдрахманов поддержал реформу контртеррористической архитектуры ООН, создание Офиса ООН по контертерроризму под управлением заместителя Генерального секретаря ООН, который будет являться Координатором Глобальной контртеррористической стратегии и Старшим советником Генерального секретаря по вопросам контртерроризма. ООН приглашается в конце августа в Астану для участия в крупной международной конференции Пагуошского движения ученых, посвященной Международному дню действий против ядерных испытаний, а также в церемонии открытия Банка низкообогащенного урана МАГАТЭ.

Министр напомнил о приглашении Генсеку ООН принять участие в международной выставке «ЭКСПО-2017», саммите ШОС, а также заострил внимание собеседника на работе над созданием в Алматы регионального Хаба, который объединил бы под одной крышей международные агентства, фонды и программы ООН, представленные в нашей стране. Одним из основных направлений деятельности такого Хаба могли бы стать гуманитарные операции и реагирование на чрезвычайные ситуации в регионе, соответствующие транспортно-логистические операции, содействие снижению риска бедствий. Наряду с этим, в нынешних непростых условиях транснациональных вызовов и угроз актуальной становится задача усиления политического присутствия ООН на обширном пространстве Центральной Азии и Евразии, в целом.

Переговоры прошли в традиционной дружеской атмосфере и показали стремление РК и ООН к достижению практических результатов не только на двустороннем уровне, но и к укреплению регионального взаимодействия во имя мира, стабильности и безопасности. Во встрече принял участие руководитель Центра ООН по превентивной дипломатии в Центральной Азии Петко Драганов.