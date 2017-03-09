МИР РК проводит расследование в связи с посадкой неисправного самолета в Алматы

Департамент по расследованию транспортных происшествий и инцидентов Министерства по инвестициям и развитию РК проводит расследование по факту возврата воздушного судна авиакомпании «Эйр Астана», летевшего по маршруту Алматы-Атырау, передает Казинформ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Как сообщается, 9 марта в Комитете гражданской авиации при министерстве с участием авиакомпании «Эйр Астана» состоится совещание по вопросу авиационной безопасности и безопасности полетов.

Как поясняется, 8 марта 2017 года на авиарейсе КC877, выполнявшем полет по маршруту Алматы-Атырау, произошел сбой навигационного оборудования. В 09.15 экипаж принял решение вернуться в порт вылета. Посадка лайнера А321 благополучно произошла в 09.47. На борту самолета было 97 пассажиров и 10 членов экипажа.

Отметим, это не единичный экстренный случай за последние дни. 7 марта самолет авиакомпании «Эйр Астана», выполняющий рейс КС672, воздушное судно Боинг 757-200, по маршруту Астана - Алматы запросил посадку по причине отказа одного двигателя. В 11.00 воздушное судно благополучно приземлилось в штатном режиме в аэропорту Алматы. На борту находились 72 пассажира и восемь членов экипажа.

Кроме того, самолет, летевший из Алматы в Уральск, 5 марта совершил экстренную посадку в Актобе. Тогда в пресс-службе МИР РК сообщили, что «департамент по расследованию транспортных происшествий и инцидентов проводит расследование».

«Да, по маршруту Алматы - Уральск самолета «Эйр Астаны» в бортовом компьютере показало, что неполадки в двигателе. Поэтому экипаж принял решение, что нужно посадку производить в Актобе. Посадка в Актобе благополучно произведена. Теперь в Министерстве создается комиссия по расследованию этого происшествия», - уточнили в пресс-службе ведомства.

Дамир Байманов