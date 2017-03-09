 
Преимущественно ясно
-4°

Алматы

Преимущественно ясно

Вероятность осадков: 9%

Влажность: 92%

Давление: 701 мм рт. ст.

Ветер: северный, 0.0

Завтра

Завтра
Подробный прогноз

Выбрать другой город

318.50

9 марта 

Курс НБРК

315.16

-

АЛМАТЫ

Покупка

316.50

Продажа

318.50

АСТАНА

Покупка

316.00

Продажа

318.00

Подробнее
335.50

9 марта 

Курс НБРК

332.81

-

АЛМАТЫ

Покупка

333.00

Продажа

335.50

АСТАНА

Покупка

333.00

Продажа

336.00

Подробнее
Новости за сегодня

МИР РК проводит расследование в связи с посадкой неисправного самолета в Алматы

 

Департамент по расследованию транспортных происшествий и инцидентов Министерства по инвестициям и развитию РК проводит расследование по факту возврата воздушного судна авиакомпании «Эйр Астана», летевшего по маршруту Алматы-Атырау, передает Казинформ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Как сообщается, 9 марта в Комитете гражданской авиации при министерстве с участием авиакомпании «Эйр Астана» состоится совещание по вопросу авиационной безопасности и безопасности полетов.

Как поясняется, 8 марта 2017 года на авиарейсе КC877, выполнявшем полет по маршруту Алматы-Атырау, произошел сбой навигационного оборудования. В 09.15 экипаж принял решение вернуться в порт вылета. Посадка лайнера А321 благополучно произошла в 09.47. На борту самолета было 97 пассажиров и 10 членов экипажа.

Отметим, это не единичный экстренный случай за последние дни. 7 марта самолет авиакомпании «Эйр Астана», выполняющий рейс КС672, воздушное судно Боинг 757-200, по маршруту Астана - Алматы запросил посадку по причине отказа одного двигателя. В 11.00 воздушное судно благополучно приземлилось в штатном режиме в аэропорту Алматы. На борту находились 72 пассажира и восемь членов экипажа.

Кроме того, самолет, летевший из Алматы в Уральск, 5 марта совершил экстренную посадку в Актобе. Тогда в пресс-службе МИР РК сообщили, что «департамент по расследованию транспортных происшествий и инцидентов проводит расследование».

«Да, по маршруту Алматы - Уральск самолета «Эйр Астаны» в бортовом компьютере показало, что неполадки в двигателе. Поэтому экипаж принял решение, что нужно посадку производить в Актобе. Посадка в Актобе благополучно произведена. Теперь в Министерстве создается комиссия по расследованию этого происшествия», - уточнили в пресс-службе ведомства.

 

Дамир Байманов

 

9 марта 2017, 10:06
Источник, интернет-ресурс: Международное информационное агентство «КазИнформ»

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Акции
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код