В Астане будет создан ситуационный городской центр
9 марта 2017, 10:17
Как было отмечено План «Безопасность и комфорт столицы» был разработан для повышения стандартов безопасности для комфортной жизни жителей и гостей столицы.
В Астане в рамках Плана «Безопасность и комфорт столицы» до 1 мая текущего года будет создан ситуационный городской центр, интегрированный с работой
главного операционного центра ДВД столицы. До конца года по всему городу будет установлено 10 тысяч камер видеонаблюдения для сотрудников полиции и городских служб. Об этом сообщили на специальном рабочем совещании городских служб и акимата, передает Zakon.kz
В мероприятии приняли участие Генеральный прокурор РК Жакып Асанов, аким Астаны Асет Исекешев, также руководители центральных государственных органов, всех ведомств и структурных подразделений администрации города, прокуратуры, ДВД, органов национальной безопасности.
Как было отмечено План «Безопасность и комфорт столицы» был разработан для повышения стандартов безопасности для комфортной жизни жителей и гостей столицы. Документ включает в себя 172 мероприятия и два раздела – «Безопасность» и «Комфорт». К первому разделу относятся: обеспечение общественной безопасности, недопущение ЧС и готовность к последствиям, экономическая безопасность. Ко второму – удовлетворенность сервисом, удовлетворенность качеством жизни и туристический комфорт. На сегодняшний день полностью исполнено 19 пунктов, остальные 99 мероприятий находятся на стадии реализации.
Стороны обсудили ряд имеющихся проблемных вопросов в городе, среди которых наиболее острые – обеспечение нулевой терпимости, занятие нелегальным бизнесом, наведение порядка в увеселительных заведениях, вопросы культуры работников правоохранительных органов, оптимизация работы общественного транспорта, рост кражи цветного лома, высокий уровень миграции и рост преступности. Глава города внес конкретные предложения по каждому блоку, где требуется принятий решений стороны соответствующей министерств и ведомств.
Фото: astana.gov.kz
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