Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

Конгресс США вводит запрет на сотрудничество Пентагона с "Рособоронэкспортом"

9 марта 2017, 10:19

Глава минобороны может попытаться отменить запрет, если после консультаций с госсекретарем и директором разведки решит, что сотрудничество с "Рособоронэкспортом" нужно для безопасности США.


Палата представителей Конгресса США в среду приняла законопроект о военных ассигнованиях на 2017 финансовый год, который запрещает министерству обороны страны использовать средства из своего бюджета для заключения сделок с российской компанией "Рособоронэкспорт". Документ поддержал 371 конгрессмен, 48 высказались против, передает ТАСС.

Согласно тексту, министру обороны или любому другому должностному лицу Пентагона фактически запрещается "заключать контракты, меморандумы о понимании или корпоративные соглашения, а также давать гранты, предоставлять кредиты или кредитные гарантии "Рособоронэкспорту" и его дочерним структурам.

При этом глава министерства может попытаться отменить данное правило, если он после консультаций с госсекретарем и директором национальной разведки решит, что сотрудничество с компанией крайне важно для безопасности США. Однако, ему нужно будет перед этим заверить комитеты обеих палат Конгресса по делам вооруженных сил в том, что "Рособоронэкспорт" прекратил поставки летальной военной техники" правительству Сирии, "российские вооруженные силы покинули Крым" за исключением тех, которые могут оставаться там по договоренности между Москвой и Киевом, а якобы действующие на Украине "агенты РФ" прекратили предпринимать усилия "по дестабилизации" ситуации на востоке страны.

Ранее Конгресс США ввел запрет на сотрудничество между министерствами обороны США и России, соответствующий закон незадолго до истечения срока своих полномочий подписал экс-президент Барак Обама.

Анатолий Бочинин
Фото © AP Photo/Andrew Harnik

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...