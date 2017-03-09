Конгресс США вводит запрет на сотрудничество Пентагона с "Рособоронэкспортом"
9 марта 2017, 10:19
Глава минобороны может попытаться отменить запрет, если после консультаций с госсекретарем и директором разведки решит, что сотрудничество с "Рособоронэкспортом" нужно для безопасности США.
Палата представителей Конгресса США в среду приняла законопроект о военных ассигнованиях на 2017 финансовый год, который запрещает министерству обороны страны использовать средства из своего бюджета для заключения сделок с российской компанией "Рособоронэкспорт". Документ поддержал 371 конгрессмен, 48 высказались против, передает ТАСС.
Согласно тексту, министру обороны или любому другому должностному лицу Пентагона фактически запрещается "заключать контракты, меморандумы о понимании или корпоративные соглашения, а также давать гранты, предоставлять кредиты или кредитные гарантии "Рособоронэкспорту" и его дочерним структурам.
При этом глава министерства может попытаться отменить данное правило, если он после консультаций с госсекретарем и директором национальной разведки решит, что сотрудничество с компанией крайне важно для безопасности США. Однако, ему нужно будет перед этим заверить комитеты обеих палат Конгресса по делам вооруженных сил в том, что "Рособоронэкспорт" прекратил поставки летальной военной техники" правительству Сирии, "российские вооруженные силы покинули Крым" за исключением тех, которые могут оставаться там по договоренности между Москвой и Киевом, а якобы действующие на Украине "агенты РФ" прекратили предпринимать усилия "по дестабилизации" ситуации на востоке страны.
Ранее Конгресс США ввел запрет на сотрудничество между министерствами обороны США и России, соответствующий закон незадолго до истечения срока своих полномочий подписал экс-президент Барак Обама.
Анатолий Бочинин
Фото © AP Photo/Andrew Harnik
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