Конгресс США вводит запрет на сотрудничество Пентагона с "Рособоронэкспортом"

Глава минобороны может попытаться отменить запрет, если после консультаций с госсекретарем и директором разведки решит, что сотрудничество с "Рособоронэкспортом" нужно для безопасности США.

Палата представителей Конгресса США в среду приняла законопроект о военных ассигнованиях на 2017 финансовый год, который запрещает министерству обороны страны использовать средства из своего бюджета для заключения сделок с российской компанией "Рособоронэкспорт". Документ поддержал 371 конгрессмен, 48 высказались против, передает Документ поддержал 371 конгрессмен, 48 высказались против, передает ТАСС





Согласно тексту, министру обороны или любому другому должностному лицу Пентагона фактически запрещается "заключать контракты, меморандумы о понимании или корпоративные соглашения, а также давать гранты, предоставлять кредиты или кредитные гарантии "Рособоронэкспорту" и его дочерним структурам.





При этом глава министерства может попытаться отменить данное правило, если он после консультаций с госсекретарем и директором национальной разведки решит, что сотрудничество с компанией крайне важно для безопасности США. Однако, ему нужно будет перед этим заверить комитеты обеих палат Конгресса по делам вооруженных сил в том, что "Рособоронэкспорт" прекратил поставки летальной военной техники" правительству Сирии, "российские вооруженные силы покинули Крым" за исключением тех, которые могут оставаться там по договоренности между Москвой и Киевом, а якобы действующие на Украине "агенты РФ" прекратили предпринимать усилия "по дестабилизации" ситуации на востоке страны.





Ранее Конгресс США ввел запрет на сотрудничество между министерствами обороны США и России, соответствующий закон незадолго до истечения срока своих полномочий подписал экс-президент Барак Обама.



