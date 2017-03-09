В Таиланде в результате ДТП погибли два школьника и четыре учителя
9 марта 2017, 10:23
По словам полицейских, расследующих ДТП, водитель автобуса слишком сильно разогнался на незнакомой ему извилистой горной дороге и не смог вписаться в поворот.
Двое старшеклассников и четверо учителей одной из средних школ провинции Кхонкен на северо-востоке Таиланда погибли в ДТП с автобусом, перевозившим 44 учеников старших классов и преподавателей на школьную экскурсию в провинцию Чантхабури на восточном побережье страны, сообщает в четверг интернет-версия газеты Nation, передает РИА Новости.
Авария произошла около 04.30 по местному времени (00.30 мск), когда автобус проезжал по территории горного заповедника Кхао Яй в той его части, которая относится к центральной провинции Прачинбури. По словам полицейских, расследующих ДТП, водитель автобуса слишком сильно разогнался на незнакомой ему извилистой горной дороге и не смог вписаться в поворот. Автобус вылетел с трассы и упал с 20-метрового обрыва.
Газета сообщает, что все выжившие пассажиры автобуса получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в ближайшую больницу, где им оказали медицинскую помощь.
Водитель автобуса в аварии не пострадал и скрылся с места происшествия, сообщает издание.
Фото © Flickr/ Jim Fruchterman
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