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Столичные полицейские задержали очередных «воров-гастролеров»

9 марта 2017, 10:23

Ими оказались жители Южно-Казахстанской и Кызылординской областей в возрасте 22-23-х лет.


Столичными полицейскими в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий задержаны «воры-гастролеры», совершившие квартирные кражи, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД Астаны.

Сотрудниками Управления криминальной полиции ДВД Астаны совместно с сотрудниками отдела криминальной полиции УВД района «Алматы» по подозрению в совершении ряда краж из квартир в Астане задержаны «воры-гастролеры». Ими являются жители Южно-Казахстанской и Кызылординской областей в возрасте 22-23-х лет. Преступной группе доказано совершение более 10 квартирных краж в Астане. Похищенные вещи, в числе которых были золотые изделия, техника, шубы, сотовые телефоны задержанные сдавали в ломбарды Караганды.

При задержании у подозреваемых были изъяты залоговые билеты ломбардов, ноутбуки, сотовые телефоны, ювелирные и меховые изделия, и отмычки.
Также 6 марта был задержан житель Костанайской области, который совершил более 16 краж из квартир горожан.

В настоящее время задержанные водворены в Изолятор временного содержания ДВД Астаны. Проводится расследование по статье «кража» ст.188 УК РК, проверяется причастность задержанных к другим аналогичным преступлениям, совершенным на территории столицы.


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