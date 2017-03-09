Столичные полицейские задержали очередных «воров-гастролеров»

Ими оказались жители Южно-Казахстанской и Кызылординской областей в возрасте 22-23-х лет.

Столичными полицейскими в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий задержаны «воры-гастролеры», совершившие квартирные кражи , сообщает , сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД Астаны.





Сотрудниками Управления криминальной полиции ДВД Астаны совместно с сотрудниками отдела криминальной полиции УВД района «Алматы» по подозрению в совершении ряда краж из квартир в Астане задержаны «воры-гастролеры». Ими являются жители Южно-Казахстанской и Кызылординской областей в возрасте 22-23-х лет. Преступной группе доказано совершение более 10 квартирных краж в Астане. Похищенные вещи, в числе которых были золотые изделия, техника, шубы, сотовые телефоны задержанные сдавали в ломбарды Караганды.





При задержании у подозреваемых были изъяты залоговые билеты ломбардов, ноутбуки, сотовые телефоны, ювелирные и меховые изделия, и отмычки.

Также 6 марта был задержан житель Костанайской области, который совершил более 16 краж из квартир горожан.





В настоящее время задержанные водворены в Изолятор временного содержания ДВД Астаны. Проводится расследование по статье «кража» ст.188 УК РК , проверяется причастность задержанных к другим аналогичным преступлениям, совершенным на территории столицы.



