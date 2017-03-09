Пущенный из Мьянмы снаряд упал на территорию Китая, есть пострадавшие

Снаряд, пущенный в ходе боев между правительственными войсками Мьянмы и повстанцами, разорвался на территории Китая, в результате чего один человек получил ранения, сообщает газета South China Morning Post со ссылкой на источник среди мьянманских повстанцев,

В Мьянме продолжается конфликт между правительственными войсками и вооруженными этническими группировками, которые требуют широкой автономии или отделения от Мьянмы. В последнее время обострилась ситуация вблизи границы с Китаем. В понедельник, 6 марта, повстанцы напали на сотрудников службы безопасности в приграничном штате Шан. В результате нападения погибли 30 человек.

Как пишет издание, снаряд упал рядом с гостиницей в местечке Наньшань в уезде Чжэнькан провинции Юньнань в среду во второй половине дня.





По словам источника, которые приводит издание, один гражданин Китая пострадал, но о его состоянии пока не известно. Сотрудник гостиницы подтвердил изданию, что снаряд упал рядом со зданием учреждением. По словам сотрудника, здание не пострадало, гостиница полностью забронирована, никаких приготовлений к эвакуации нет.