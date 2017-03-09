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Пущенный из Мьянмы снаряд упал на территорию Китая, есть пострадавшие

9 марта 2017, 10:25

Один гражданин Китая пострадал, но о его состоянии пока не известно.


Снаряд, пущенный в ходе боев между правительственными войсками Мьянмы и повстанцами, разорвался на территории Китая, в результате чего один человек получил ранения, сообщает газета South China Morning Post со ссылкой на источник среди мьянманских повстанцев, передает РИА Новости.

В Мьянме продолжается конфликт между правительственными войсками и вооруженными этническими группировками, которые требуют широкой автономии или отделения от Мьянмы. В последнее время обострилась ситуация вблизи границы с Китаем. В понедельник, 6 марта, повстанцы напали на сотрудников службы безопасности в приграничном штате Шан. В результате нападения погибли 30 человек.
Как пишет издание, снаряд упал рядом с гостиницей в местечке Наньшань в уезде Чжэнькан провинции Юньнань в среду во второй половине дня.

По словам источника, которые приводит издание, один гражданин Китая пострадал, но о его состоянии пока не известно. Сотрудник гостиницы подтвердил изданию, что снаряд упал рядом со зданием учреждением. По словам сотрудника, здание не пострадало, гостиница полностью забронирована, никаких приготовлений к эвакуации нет.

Ране сообщалось, что тысячи людей бежали из Мьянмы в Китай из-за обострения ситуации близ границы между двумя странами.
Представитель Красного Креста заявил, что во вторник 200 человек были переведены в лагерь для беженцев и еще 300 ожидают перевода на границе со стороны Мьянмы.

Коканг, автономная область в Шанском штате Мьянмы, населена этническими китайцами. Вооруженные формирования местных сепаратистов, требующих широкой автономии или отделения от Мьянмы, в составе вооруженных сил маоистской Коммунистической партии Бирмы (старое название Мьянмы) участвовали в гражданской войне против центральных правительств, которая длилась с 1949 года по середину 1990-х годов. Вооруженный конфликт с правительством вспыхнул в Коканге вновь в конце 2014 года.

Жанна Манукян
Фото © AP Photo/ Ng Han Guan

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