Кремация останков покойного короля Таиланда состоится в октябре
9 марта 2017, 10:29
Король Пхумипхон Адулъядет, царствовавший в Таиланде более 70 лет и пользовавшийся огромным уважением подданных, скончался 13 марта 2016 года.
Церемония прощания со скончавшимся в октябре 2016 года королем Таиланда Пхумипхоном Адулъядетом (Рамой IX) и кремации его останков назначена на октябрь, а не на конец декабря, как сообщали ранее СМИ, заявил в четверг в прямом телеэфире официальный представитель правительства генерал-майор Сансен Кеокамнет, передает РИА Новости.
Он сообщил в выступлении, которое транслировали несколько раз все телеканалы страны в среду и четверг, что король Маха Ватчиралонгкон (Рама X) сейчас рассматривает план, подготовленный комиссией по проведению траурных мероприятий, и что траурные церемонии запланированы на конец октября.
Некоторые таиландские СМИ 3 марта сообщили со ссылкой на членов комиссии, что церемония кремации состоится 25 – 29 декабря. Сансен Кеокамнет опроверг это сообщение, как ошибочное. Он, тем не менее, не комментировал детали плана пятидневных траурных мероприятий, которые также были опубликованы таиландскими СМИ 3 марта.
В соответствии с планом в версии газеты Bangkok Post в первый день прощания с усопшим монархом состоится буддийский ритуал с участием членов королевской семьи, руководителей правительства и буддийских монахов в тронном зале Дусит Маха Прасат Большого королевского дворца, где сейчас находится закрытая церемониальная урна с забальзамированным телом короля, установленная там для всенародного прощания в октябре 2016 года, сообщает газета.
Во второй день траурных мероприятий тело монарха будет перевезено на Главную площадь Бангкока (Санам Луанг), на которую выходят ворота Большого королевского дворца, и помещено внутрь погребального костра — конструкцию из дерева ценных пород в виде многоярусного культового сооружения, напоминающего индуистский храм и символизирующего гору Меру, центр вселенной и обитель индуистских богов, которых также почитают многие буддисты. Строительство погребального костра короля Пхумипхона Адулъядета началось с особой церемонии возведения центрального столба 27 февраля. На второй день траурных мероприятий состоится и кремация тела усопшего монарха.
Третий день церемоний будет посвящен сбору кремированных останков покойного короля.
На четвертый день состоится буддийский ритуал молитвы за душу усопшего короля в тронном зале Дусит Маха Прасат.
На пятый, заключительный день траурных мероприятий, состоится сначала церемония жертвования пищи буддийским монахам, а затем церемония захоронения урны с прахом покойного короля в расположенной на территории Большого королевского дворца усыпальнице королей династии Чакри, сообщает газета.
Король Пхумипхон Адулъядет, царствовавший в Таиланде более 70 лет и пользовавшийся огромным уважением подданных, скончался 13 марта 2016 года. После смерти монарха в стране был объявлен траур на один год. С момента установки церемониальной урны с бальзамированным телом короля в тронном зале Дусит Маха Прасат в октябре 2016 года более 5 миллионов человек посетили тронный зал, чтобы проститься с усопшим монархом.
Фото © REUTERS/ File Photo/Damir Sagolj
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4847820-bd7c34aaad435a58b257dedc64c58ce9
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...