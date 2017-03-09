Кремация останков покойного короля Таиланда состоится в октябре

Церемония прощания со скончавшимся в октябре 2016 года королем Таиланда Пхумипхоном Адулъядетом (Рамой IX) и кремации его останков назначена на октябрь, а не на конец декабря, как сообщали ранее СМИ, заявил в четверг в прямом телеэфире официальный представитель правительства генерал-майор Сансен Кеокамнет,

Он сообщил в выступлении, которое транслировали несколько раз все телеканалы страны в среду и четверг, что король Маха Ватчиралонгкон (Рама X) сейчас рассматривает план, подготовленный комиссией по проведению траурных мероприятий, и что траурные церемонии запланированы на конец октября.





Некоторые таиландские СМИ 3 марта сообщили со ссылкой на членов комиссии, что церемония кремации состоится 25 – 29 декабря. Сансен Кеокамнет опроверг это сообщение, как ошибочное. Он, тем не менее, не комментировал детали плана пятидневных траурных мероприятий, которые также были опубликованы таиландскими СМИ 3 марта.





В соответствии с планом в версии газеты Bangkok Post в первый день прощания с усопшим монархом состоится буддийский ритуал с участием членов королевской семьи, руководителей правительства и буддийских монахов в тронном зале Дусит Маха Прасат Большого королевского дворца, где сейчас находится закрытая церемониальная урна с забальзамированным телом короля, установленная там для всенародного прощания в октябре 2016 года, сообщает газета.