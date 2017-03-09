По делу об убийстве врача в Костанае в розыск объявлен Руслан Гафаров
9 марта 2017, 10:30
Информацию о местонахождении подозреваемого можно сообщить в ДВД Костанайской области по телефонам: (8-7142) 526111, 526112 или 102.
Департамент внутренних дел Костанайской области разыскивает подозреваемого в совершении убийства Руслана Гафарова, сообщила пресс-служба ДВД
Разыскиваемый — мужчина 1977 года рождения, уроженец Костаная.
"Плотного телосложения, рост 175-180 см, волосы темные короткие, имеет лобные залысины, может носить усы и бороду", — сообщили приметы в полиции.
Информацию о местонахождении подозреваемого можно сообщить в ДВД Костанайской области по телефонам: (8-7142) 526111, 526112 или 102.
По сообщению региональных СМИ, мужчина подозревается в убийстве главврача Костанайской областной психиатрической больницы.
Сообщалось, что тело женщины с почти тремя десятками ножевых ранений обнаружили в ее квартире.
Позже стало известно, что подозреваемая в организации убийства обещала исполнителю 20 тысяч долларов.
Источник: Sputnik Казахстан
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