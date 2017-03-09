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По делу об убийстве врача в Костанае в розыск объявлен Руслан Гафаров

9 марта 2017, 10:30

Информацию о местонахождении подозреваемого можно сообщить в ДВД Костанайской области по телефонам: (8-7142) 526111, 526112 или 102.


Департамент внутренних дел Костанайской области разыскивает подозреваемого в совершении убийства Руслана Гафарова, сообщила пресс-служба ДВД

Разыскиваемый — мужчина 1977 года рождения, уроженец Костаная.

"Плотного телосложения, рост 175-180 см, волосы темные короткие, имеет лобные залысины, может носить усы и бороду", — сообщили приметы в полиции.

Информацию о местонахождении подозреваемого можно сообщить в ДВД Костанайской области по телефонам: (8-7142) 526111, 526112 или 102.

По сообщению региональных СМИ, мужчина подозревается в убийстве главврача Костанайской областной психиатрической больницы.

Сообщалось, что тело женщины с почти тремя десятками ножевых ранений обнаружили в ее квартире.

Позже стало известно, что подозреваемая в организации убийства обещала исполнителю 20 тысяч долларов.

Источник: Sputnik Казахстан

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