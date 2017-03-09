Дамир Рыспаев: Если КХЛ не снимет дисквалификацию, то я уеду в Северную Америку

Один из самых обсуждаемых игроков КХЛ и тафгай «Барыса» Дамир Рыспаев в интервью сайту Шайба.kz рассказал, что уедет в Северную Америку, если с него не снимут дисквалификацию.





— Как пишет российский журналист Алексей Шевченко, недавно один из представителей КХЛ заявил, что лига никогда не снимет с тебя дисквалификацию. Как ты воспринял эти слова?

— Как известно, 18 августа на меня была наложена бессрочная дисквалификация за инцидент в предсезонном матче с «Куньлунем». И только через полгода на рассмотрение. С тех пор никаких официальных заявлений не было, то есть окончательного вердикта пока нет.





— Тогда почему ты не можешь играть и за сборную Казахстана? Это ведь КХЛ выписала дисквалификацию. Как это относится к национальной команде?

— Дисквалификацию наложила и Международная федерация хоккея. Получается, меня дисквалифицировали на всём полушарии (смеётся).





— Не хотел бы плюнуть на всё и уехать в Северную Америку, где не действует никакая дисквалификация?

— Если честно, думал об этом. В клубе сказали, что ситуация должна устаканиться и разрешиться. Посмотрим, как будут развиваться события к следующему сезону. Если станет ясно, что дисквалификацию не снимут, то я уеду.





— Если с тебя снимут дисквалификацию и Андрей Назаров пригласит тебя в «Нефтехимик», примешь его предложение?

— Такой вариант, наверное, возможен. Но для меня «Барыс» всегда стоит на первом месте, и лишь потом идут остальные клубы. С Андреем Викторовичем мы иногда общаемся по Skype, но такого предложения нет. Пока всё упирается в мою дисквалификацию. Очень надеюсь, что её когда-нибудь снимут.





— В твоё отсутствие соперники «Барыса» играют очень грубо, травмируют лидеров команды. В матче с новокузнецким «Металлургом» Алексей Васильченко нанёс удар в голову Брэндону Боченски, после чего он выбыл из строя. Как оценишь этот эпизод?

— Этот эпизод я видел, и он довольно-таки неприятный. Но зная Алексея Васильченко, я уверен, что никакого злого умысла у него не было. Это был игровой момент. Хоккей — жёсткая игра, все бьются, стараются. К сожалению, от травм невозможно застраховаться. Надеюсь, теперь у Брэндона Боченски всё в порядке и он поможет «Барысу» в ближайших играх с «Магниткой».





— Как думаешь, за счёт чего «Барыс» одолел «Трактор» в первом раунде плей-офф?

— Ребята молодцы, все бились, старались. Я думаю, «Барыс» заслуженно победил в этой серии. Тренерский штаб проделал хорошую работу.





— Что скажешь по серии с «Магниткой»?

— Обе команды очень сильны. «Магнитка» завершила регулярный чемпионат на первом месте в Восточной конференции. Всё впереди. Серия покажет, кто сильнее. В плей-офф всё может быть.





— Главный тренер «Барыса» Эдуард Занковец разговаривал с тобой?

— Да, общались. Обсуждали рабочие моменты.





— Кстати, зачем ты отращиваешь бороду? Это что-то значит?

— Специально я её не отращиваю, она сама растёт и растёт. Никаких религиозных побуждений и ничего такого в этом нет.





— Российский журналист Игорь Ларин часто берёт у тебя интервью. Скажи, ты говоришь именно те слова, которые потом появляются в интервью? Некоторые подозревают, что он многое добавляет от себя.

— Все интервью даю сам. Ничего от себя он не добавлял.





— И последний вопрос. Будешь ли ты драться с хоккеистом, с которым хорошо знаком в жизни? Или твоими противниками могут быть только незнакомые тебе игроки?

— Если игрок одел майку другой команды, то в любом случае на льду он мне соперник. Но драться с кем-то я не планирую. Хочу играть в хоккей, забивать голы, отдавать передачи, приносить пользу команде. Также пользуясь случаем, хочу поздравить всех представительниц прекрасного пола с 8 марта!





Анастасия Бабушкина



