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В Караганде мужчина 8 марта убил мать и выбросился с пятого этажа

9 марта 2017, 10:35

По какой причине он совершил убийство и выбросился с окна неизвестно.


В больницу Караганды доставили 33-летнего жителя, который убил свою мать и потом выбросился с балкона пятого этажа, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-секретаря обздрава, реанимационные мероприятия провести не успели, так как летальный исход наступил при доставке в медучреждение. Перед тем, как выброситься с пятого этажа, мужчина в квартире убил свою мать. Соседи, услышав крики женщины, доносившиеся из квартиры, вызвали полицию. Однако прибывших сотрудников Михайловского отдела полиции сын убитой не впустил в квартиру. Он выбежал на балкон и выбросился. В Казыбекбийской районной прокуратуре сообщили, что расследуется уголовное дело по статье 99 УК «убийство».

«Наш сотрудник выезжал, но четкой картины случившегося не знаем. Уголовное дело все равно расследуется, даже если подозреваемый скончался, чтобы прояснить все обстоятельства», - сообщили в прокуратуре района. По словам руководителя пресс-службы ДВД Карагандинской области Бакытжана Кудиярова, «досудебное расследование проводится по факту убийства, назначен ряд экспертиз».

Автор: Айжан Алданышева
Фото: www.cheboksary.ru

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