Баррель нефти Brent впервые с декабря подешевел до 53 долларов

По данным на 20.30 мск стоимость майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь упала до 52,96 долларов.





Минимальная стоимость марки WTI составила 50,03 доллара за баррель.





Ранее Минэнерго США опубликовало данные о коммерческих запасах нефти в стране. За неделю до 3 марта февраля они увеличились на 8,22 миллиона баррелей, в то время как аналитики ожидали роста на 1,97 миллиона баррелей.