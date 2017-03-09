Баррель нефти Brent впервые с декабря подешевел до 53 долларов
9 марта 2017, 10:43
Минимальная стоимость марки WTI составила 50,03 доллара за баррель.
Стоимость барреля нефти Brent на бирже ICE в Лондоне впервые с начала декабря 2016 года опустилась ниже 53 долларов, свидетельствуют данные торгов, сообщает РИА Новости.
По данным на 20.30 мск стоимость майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь упала до 52,96 долларов.
Минимальная стоимость марки WTI составила 50,03 доллара за баррель.
Ранее Минэнерго США опубликовало данные о коммерческих запасах нефти в стране. За неделю до 3 марта февраля они увеличились на 8,22 миллиона баррелей, в то время как аналитики ожидали роста на 1,97 миллиона баррелей.
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