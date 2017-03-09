Забытый на скамейке чемоданчик с настольной игрой переполошил жителей Алматы

В Алматы сегодня утром жителей домов в районе улиц Байзакова и Карасай батыра переполошила случайно забытая на скамейке детской площадки настольная игра, передает корреспондент передает корреспондент Zakon.kz





Как выяснилось, минувшей ночью компания молодых людей играла во дворе в "Монополию". После завершения игры, они собрали её в специальный железный хромированный чемоданчик и случайно забыли на скамейке.





"Мы поиграли, стояли общались, курили. А потом все пошли домой, а игру попросту забыли",- рассказал один из игроков.





Утром местная жительница увидела на детской площадке "подозрительный" чемоданчик. Бдительная женщина сразу же позвонила в полицию.





На вызов приехали все экстренные службы города, которые оцепили двор со всех сторон.





Ситуация разрешилась после того, как "виновники" происшествия разъяснили полицейским, что в чемоданчике не бомба, а всего лишь настольная игра. "Монополия" вернется к владельцам только после объяснений в РУВД.







