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Забытый на скамейке чемоданчик с настольной игрой переполошил жителей Алматы

9 марта 2017, 10:43

На вызов бдительной жительницы приехали все экстренные службы города.


В Алматы сегодня утром жителей домов в районе улиц Байзакова и Карасай батыра переполошила случайно забытая на скамейке детской площадки настольная игра, передает корреспондент Zakon.kz.

Как выяснилось, минувшей ночью компания молодых людей играла во дворе в "Монополию". После завершения игры, они собрали её в специальный железный хромированный чемоданчик и случайно забыли на скамейке.

"Мы поиграли, стояли общались, курили. А потом все пошли домой, а игру попросту забыли",- рассказал один из игроков.

Утром местная жительница увидела на детской площадке "подозрительный" чемоданчик. Бдительная женщина сразу же позвонила в полицию.

На вызов приехали все экстренные службы города, которые оцепили двор со всех сторон.

Ситуация разрешилась после того, как "виновники" происшествия разъяснили полицейским, что в чемоданчике не бомба, а всего лишь настольная игра. "Монополия" вернется к владельцам только после объяснений в РУВД.



Фото: zakon.kz

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