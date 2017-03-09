Минздрав утвердил Дорожную карту по совершенствованию детской онкологической и гематологической службы

Министром здравоохранения РК Елжаном Биртановым утверждена Дорожная карта по совершенствованию детской онкологической и гематологической службы в Республике Казахстан.

Дорожная карта включает ряд мероприятий, направленных на повышение качества медицинской помощи детям с онкологическими и гематологическими заболеваниями.

В рамках Дорожной карты предполагается совершенствование законодательной и нормативно-правовой базы, улучшение материально-технической базы медицинских организаций для повышения качества диагностики и лечения, развитие трансплантации гемопоэтических стволовых клеток, повышение уровня кадрового потенциала.

Кроме того, предусмотрены мероприятия по повышению информированности и грамотности населения по раннему выявлению онкологических заболеваний, современным технологиям лечения и реабилитации злокачественных новообразований у детей и др.

«Реализация Дорожной карты позволит повысить выживаемость детей с онкологическими заболеваниями при некоторых видах опухолей до 80-90%, диагностику онкозаболеваний на I-II стадии процесса до 50-60%, улучшить медико-социальную адаптацию, реабилитацию и качество жизни детей со злокачественными новообразованиями», - говорит Эльмира Ахметова, заместитель директора Департамента организации медицинской помощи Министерства здравоохранения РК.

Напомним, 1 февраля т.г. по инициативе Министра здравоохранения РК состоялась встреча с родителями детей и активистами НПО по вопросам детской онкологии и гематологии с целью обсуждения проблем в данной сфере, выработки плана совместных действий для их решения.