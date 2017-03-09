Минздрав оказывает юридическую помощь физическим и юридическим лицам по вопросам здравоохранения

Министерство здравоохранения РК оказывает юридическую помощь, гарантированную государством, физическим и юридическим лицам в виде правового информирования по вопросам охраны здоровья граждан, санитарно-эпидемиологического благополучия населения, медицинской и фармацевтической науки, медицинского и фармацевтического образования, обращения лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники, контроля за качеством медицинских услуг.

Правовое информирование оказывается в порядке, установленном Законом РК «О доступе к информации».

Информацию можно получить через:

- интернет-портал открытых бюджетов, где размещается бюджетная отчетность, результататы государственного аудита, финансового контроля, обсуждаются проекты бюджетных программ и отчеты о реализации бюджетных программ;

- интернет-портал открытых нормативных правовых актов, где размещаются проекты нормативных правовых актов для публичного обсуждения;

- сайт Министерства «mz.gov.kz», на котором находится блог первого руководителя - Министра здравоохранения РК, куда все желающие могут обратиться по вопросам в области здравоохранения;

- через запрос о предоставлении информации в устной или письменной форме, в том числе в виде электронного документа.

Следует отметить, что право на доступ к информации может быть ограничено только законами и лишь в той мере, в какой это необходимо в целях защиты конституционного строя, охраны общественного порядка, прав и свобод человека, здоровья и нравственности населения. Информация, отнесенная к государственным секретам, личной, семейной, врачебной, банковской, коммерческой и иным, охраняемым законом, тайнам, а также служебная информация с пометкой «Для служебного пользования» относится к информации с ограниченным доступом.

Порядок предоставления иформации по запросу предусмотрен статьей 11 Закона Республики Казахстан «О доступе к информации».