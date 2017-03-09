 
Преимущественно ясно

Алматы

Преимущественно ясно

Вероятность осадков: 9%

Влажность: 59%

Давление: 703 мм рт. ст.

Ветер: северный, 3.0

Завтра

Завтра
Подробный прогноз

Выбрать другой город

317.50

9 марта 

Курс НБРК

315.16

-

АЛМАТЫ

Покупка

317.00

Продажа

317.50

АСТАНА

Покупка

316.00

Продажа

317.40

Подробнее
336.00

9 марта 

Курс НБРК

332.81

-

АЛМАТЫ

Покупка

334.00

Продажа

336.00

АСТАНА

Покупка

333.00

Продажа

336.00

Подробнее
Новости за сегодня

Минздрав оказывает юридическую помощь физическим и юридическим лицам по вопросам здравоохранения

 

Министерство здравоохранения РК оказывает юридическую помощь, гарантированную государством, физическим и юридическим лицам в виде правового информирования по вопросам охраны здоровья граждан, санитарно-эпидемиологического благополучия населения, медицинской и фармацевтической науки, медицинского и фармацевтического образования, обращения лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники, контроля за качеством медицинских услуг.

Правовое информирование оказывается в порядке, установленном Законом РК «О доступе к информации».

 

Информацию можно получить через:

- интернет-портал открытых бюджетов, где размещается бюджетная отчетность, результататы государственного аудита, финансового контроля, обсуждаются проекты бюджетных программ и отчеты о реализации бюджетных программ;

- интернет-портал открытых нормативных правовых актов, где размещаются проекты нормативных правовых актов для публичного обсуждения;

- сайт Министерства «mz.gov.kz», на котором находится блог первого руководителя - Министра здравоохранения РК, куда все желающие могут обратиться по вопросам в области здравоохранения;

- через запрос о предоставлении информации в устной или письменной форме, в том числе в виде электронного документа.

Следует отметить, что право на доступ к информации может быть ограничено только законами и лишь в той мере, в какой это необходимо в целях защиты конституционного строя, охраны общественного порядка, прав и свобод человека, здоровья и нравственности населения. Информация, отнесенная к государственным секретам, личной, семейной, врачебной, банковской, коммерческой и иным, охраняемым законом, тайнам, а также служебная информация с пометкой «Для служебного пользования» относится к информации с ограниченным доступом.

Порядок предоставления иформации по запросу предусмотрен статьей 11 Закона Республики Казахстан «О доступе к информации».

9 марта 2017, 10:38
Источник, интернет-ресурс: *Сайт Министерства здравоохранения РК

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Акции
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код