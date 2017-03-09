Цифровая повестка и поддержка отраслей, обладающих максимальным интеграционным потенциалом: итоги Евразийского межправительственного совета

Ключевые направления деятельности Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в 2017 году обсудили главы правительств стран ЕАЭС на заседании Евразийского межправительственного совета в Бишкеке 7 марта. Наибольшее внимание было уделено вопросам цифровой повестки, поддержке машиностроения, состоянию взаимной торговли, оценке отраслей реального сектора и сферы услуг, обладающих высоким интеграционным потенциалом.

В заседании приняли участие Премьер-министр Республики Армения Карен Карапетян, Премьер-министр Республики Беларусь Андрей Кобяков, Премьер-министр Республики Казахстан Бакытжан Сагинтаев, Премьер-министр Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков, Председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев и Председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Тигран Саркисян.

Открывая заседание, Председатель Межправсовета, Премьер-министр Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков призвал национальные правительства всех стран Союза сосредоточить своё внимание на создании условий для развития бизнеса на евразийском пространстве. «Главными аспектами деятельности Союза должны стать такие вопросы, как подписание Договора о пенсионном обеспечении трудящихся и членов их семей стран ЕАЭС, принятие Стратегии формирования цифрового пространства, реализация проектов и инициатив промышленного сотрудничества, либерализация рынка услуг ЕАЭС и другие. Сегодня главы правительств поручили ЕЭК совместно с национальными правительствами в кратчайшие сроки подготовить План мероприятий по реализации инициатив председателя Высшего совета - Президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева», - сообщил Сооронбай Жээнбеков.

Председатель Коллегии ЕЭК Тигран Саркисян отметил, что совместная работа ЕЭК и правительств стран ЕАЭС по созданию общих рынков, развитию взаимной торговли и поиску возможностей для кооперации во всех сферах позволяет преодолевать глобальные вызовы и угрозы. «В 2017 году ключевыми приоритетами в работе Комиссии станут вопросы дальнейшей оцифровки единого экономического пространства, развитие отраслей, обладающих высоким интеграционным потенциалом, сокращение числа препятствий для деятельности бизнеса и создание условий для экспорта продукции, производимой в странах Союза, на рынки третьих стран. Все эти направления деятельности позволят повысить конкурентоспособность нашего бизнеса, его технологические компетенции и улучшить инвестиционный климат в наших странах», - сообщил Тигран Саркисян главам правительств.

Цифровая повестка

При ЕЭК будет создана рабочая группа по подготовке Основных направлений реализации цифровой повестки ЕАЭС до 2025 года под руководством Председателя Коллегии ЕЭК Тиграна Саркисяна. В нее войдут министры, ответственные за реализацию этого направления в каждой из стран Союза.

В ближайшее время государства-члены предоставят в ЕЭК предложения о том, какие направления будут включены в число приоритетных, и какие проекты будут реализовываться в рамках общей цифровой повестки ЕАЭС.

Интеграционный потенциал ЕАЭС

Члены Межправсовета рассмотрели результаты совместной работы Комиссии и стран Союза по определению сфер экономики, обладающих высоким интеграционным потенциалом. Работа проводилась по поручению глав государств в целях реализации Основных направлений экономического развития Союза.

Около 300 товарных позиций и услуг, которые могут стать драйверами интеграции, были выделены на основе ряда критериев, в том числе потенциала импортозамещения, роста взаимной торговли и экспорта в третьи страны, формирования цепочек добавленной стоимости, обеспечения мультипликативного эффекта для экономики.

К числу отраслей с высоким мультипликативным эффектом можно отнести машиностроение, металлургию, химию и нефтехимию, транспорт и связь. В отдельную категорию были выделены «технологии будущего» - более 100 позиций, развитию которых страны Союза придают особое значение. Это информационные технологии, разработка новых материалов, нано- и биотехнологии, инновации в сфере медицины и здравоохранения, энергосберегающие технологии, в том числе развитие «умных» сетей и ряд других.

Взаимная торговля стран ЕАЭС: прогноз положительный

Межправсовет рассмотрел подготовленный Комиссией доклад о состоянии взаимной торговли между государствами-членами. В нем отмечено восстановление экономической активности. В частности, 2016 год характеризуется ростом физических объемов взаимной торговли, улучшением динамики стоимостных показателей, структуры взаимной торговли, ростом её доли во внешнеторговом обороте, а также сокращением объемов импорта товаров третьих стран. В прошлом году экспорт товаров из Армении в страны ЕАЭС вырос в 1,5 раза, из Беларуси - на 2,2%, из Кыргызстана - на 4,4%.

Поддержка машиностроения стран ЕАЭС

Межправсовет принял решение о реализации странами совместных мер для стимулирования экспорта на рынки третьих стран тракторов, комбайнов, навесных механизмов и других видов сельскохозяйственной техники, производимой в ЕАЭС. Предлагается развивать механизмы страхования и перестрахования экспортных рисков, программы экспортного финансирования, стимулировать формирование общих сервисных сетей по техническому обслуживанию.

Программа по поддержке импортозамещения и организации производства в странах Союза комплектующих для сельхозтехники - электронных компонентов, двигателей, трансмиссий, элементов гидравлики, мостов и других - позволит освоить новые технологии и повысить конкурентоспособность бизнеса стран ЕАЭС. Среди предлагаемых мер - различные формы поддержки предприятий, модернизирующих производственные мощности, в частности, лизинг оборудования на льготных условиях.

«Такие решения, как организация производств по выпуску комплектующего оборудования для сельского хозяйства, станут хорошим примером практических шагов в повышении эффективности евразийской интеграции. Премьер-министры приняли решение о скоординированных действиях по наращиванию экспортного потенциала во взаимной торговле и в третьи страны», - сообщил Сооронбай Жээнбеков.

Следующее заседание Межправительственного совета состоится в Казани в мае этого года.