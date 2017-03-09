Посол Казахстана в Великобритании вручил верительные грамоты Королеве Елизавете II
9 марта 2017, 10:47
Е. Идрисов передал Ее Величеству наилучшие пожелания от имени Президента Республики Казахстан Н.Назарбаева.
8 марта Посол Республики Казахстан в Великобритании Ерлан Идрисов вручил верительные грамоты Ее Величеству Королеве Елизавете II, сообщает пресс-служба МИД РК.
В ходе церемонии, состоявшейся в Букингемском дворце, Е. Идрисов передал Ее Величеству наилучшие пожелания от имени Президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева и поздравил Королеву Елизавету II с 65-летием нахождения на престоле.
В рамках встречи Посол Казахстана отметил высокий уровень развития отношений между двумя странами, в том числе в политической, торгово-экономической, инвестиционной, правовой и культурно-гуманитарной сферах.
В свою очередь, Королева Елизавета II подчеркнула важность дальнейшего укрепления и расширения связей между Казахстаном и Великобританией. Она отметила динамичное развитие Казахстана под руководством Президента Н.А. Назарбаева.
Фото: пресс-службы МИД РК
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