В Японии не исключили возможности удара по базам противника в будущем

"Мы будем рассматривать (все способы), ничего не исключая, в рамках международного права и конституции", — приводит слова министра агентство Киодо.





В то же время Инада добавила, что сейчас вопрос о наделении сил самообороны возможностью нанесения удара по базам противника до того, как будет осуществлен ракетный пуск, не рассматривается. Она при этом подчеркнула, что "наша страна всегда должна рассматривать (возможности) с точки зрения того, что она должна сделать в меняющейся обстановке".





Министр дала понять, что такое развитие событий не будет противоречить закону, передает агентство. Высказывания Инады находятся в русле позиции премьер-министра Синдзо Абэ о том, что Японии необходимо задуматься о собственных мерах сдерживания в отношении КНДР.