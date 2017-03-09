Юный фанат «завел» трибуны на матче «Кайрат» - «Актобе»
9 марта 2017, 11:10
В матче первого тура Премьер-Лиги алматинский «Кайрат» переиграл ФК «Актобе».
Юный алматинский болельщик «Кайрата» показал, как нужно болеть за любимый клуб, сообщает Zakon.kz. Видео яркого околофутбольного момента было опубликовано в группе ztb_video в Instagram.
Мальчик сначала выкрикнул «алга», фанатский сектор поддержав его ответил «Кайрат», потом выкрикнул «алматинский», а трибуны в ответ прокричали «Кайрат».
В комментариях к видео мальчика всячески расхваливают и называют будущим лидером и даже диктатором.
Напомним, в матче первого тура Премьер-Лиги алматинский «Кайрат» переиграл ФК «Актобе». Автором единственного гола стал ивуариец Жерар Гоу.
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