Юный фанат «завел» трибуны на матче «Кайрат» - «Актобе»

Юный алматинский болельщик «Кайрата» показал, как нужно болеть за любимый клуб, сообщает сообщает Zakon.kz . Видео яркого околофутбольного момента было опубликовано в группе ztb_video в Instagram.





Мальчик сначала выкрикнул «алга», фанатский сектор поддержав его ответил «Кайрат», потом выкрикнул «алматинский», а трибуны в ответ прокричали «Кайрат».

В комментариях к видео мальчика всячески расхваливают и называют будущим лидером и даже диктатором.





Напомним, в матче первого тура Премьер-Лиги алматинский «Кайрат» переиграл ФК «Актобе». Автором единственного гола стал ивуариец Жерар Гоу.



