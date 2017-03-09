Тысячи аргентинок приняли участие в марше против насилия в отношении женщин

Несколько тысяч женщин вышли в среду на улицы аргентинской столицы, чтобы выразить свой протест против насилия и гендерной дискриминации. Манифестация была приурочена к Международному женскому дню,

Участницы марша собрались у здания Конгресса (парламента) Аргентины, откуда затем проследовали до Площади Мая перед президентским дворцом "Каса росада". Многие манифестанты держали в руках фотографии убитых или пропавших женщин, а также плакаты с такими надписями, как "Ни одной меньше", "Каждые 18 часов убивают женщину", "Власть женщинам". На акции протеста также звучали лозунги в поддержку легализации абортов и равной оплаты труда.

Марш прошел мирно, однако после его завершения у здания Кафедрального собора Буэнос-Айреса, расположенного на Площади Мая, произошло несколько инцидентов. Группа протестующих подожгла мусор у ограждений храма, за которыми стояли полицейские, а также бросала в стражей порядка бутылки и камни. Кроме того, несколько манифестантов набросились на молодого человека, который держал в руках флаг Ватикана. Полицейские не стали применять силу для подавления беспорядков.





Это уже третья массовая акция протеста в Буэнос-Айресе с начала недели. В понедельник в столице прошел марш учителей, объявивших забастовку из-за низких зарплат. Во вторник Всеобщая конфедерация труда также провела многотысячную манифестацию в знак протеста против политики, проводимой правительством президента Маурисио Макри.





Власти назвали акции протеста учителей и рабочих необоснованными. "Все дело в политике, потому что в стране создаются новые рабочие места, повышается потребление и растут инвестиции. Манифестации связаны с началом предвыборной кампании (в октябре в Аргентине пройдут парламентские выборы - прим. ТАСС)", - выразил мнение министр промышленности республики Франсиско Кабрера.



