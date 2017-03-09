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Пожилые супруги из Японии уже 37 лет одеваются в тон друг другу

9 марта 2017, 11:19

Cвои комбинации парочка выкладывает сразу с подписями, где и за сколько была куплена та или иная вещь.


В Сети набирает популярность "инстаграм" пожилых супругов из Японии, которые каждый день одеваются друг под друга, пишет Life.ru.

Причём свои комбинации парочка выкладывает сразу с подписями, где и за сколько была куплена та или иная вещь. В результате милые старички, которые состоят в браке уже 37 лет, завоевали сердца около 100 тысяч подписчиков, и это точно не предел.




Мария Паламарчук

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