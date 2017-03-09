ПРАВМЕДИА: приглашаем на второй бесплатный вебинар «Исполнительное производство» с адвокатом Сериком Айтбаевым

Вебинар состоится 17 марта 2017 года в 11:00 по времени Астаны.

Дамы и господа!





Участвуйте во втором бесплатном вебинаре ИС «Параграф» на ПРАВМЕДИА на тему «Исполнительное производство»





Вебинар состоится 17 марта 2017 года в 11:00 по времени Астаны.





Ведущий – адвокат Алматинской коллегии адвокатов Серик Айтбаев.





Для кого вебинар?





- для должников и взыскателей;





- для государственных и частных судебных исполнителей.





В период проведения первого вебинара 28 февраля 2017 года участники задали большое количество вопросов, которые из-за нехватки времени остались без ответа. Поэтому порталом ПРАВМЕДИА совместно с ведущим С.Айтбаевым было принято решение организовать дополнительный эфир.





На вебинаре вы узнаете:





- о проблемных моментах при наложении ареста на ценные бумаги,





- о порядке взыскания долга из бюджета,





- что делать, если у должника нет имущества,





- как воздействовать на судебного исполнителя, который не ищет должника;





- что делать, если утрачены исполнительные листы,





- о практике исполнения решений иностранных судов, иностранных арбитражей.





Задайте вопрос ведущему до мероприятия, и получите вопрос в прямом эфире.



