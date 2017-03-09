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ПРАВМЕДИА: приглашаем на второй бесплатный вебинар «Исполнительное производство» с адвокатом Сериком Айтбаевым

9 марта 2017, 11:21

Вебинар состоится 17 марта 2017 года в 11:00 по времени Астаны.


Дамы и господа!

Участвуйте во втором бесплатном вебинаре ИС «Параграф» на ПРАВМЕДИА на тему «Исполнительное производство».

Вебинар состоится 17 марта 2017 года в 11:00 по времени Астаны.

Ведущий – адвокат Алматинской коллегии адвокатов Серик Айтбаев.

Для кого вебинар?

- для должников и взыскателей;

- для государственных и частных судебных исполнителей.

В период проведения первого вебинара 28 февраля 2017 года участники задали большое количество вопросов, которые из-за нехватки времени остались без ответа. Поэтому порталом ПРАВМЕДИА совместно с ведущим С.Айтбаевым было принято решение организовать дополнительный эфир.

На вебинаре вы узнаете:

- о проблемных моментах при наложении ареста на ценные бумаги,

- о порядке взыскания долга из бюджета,

- что делать, если у должника нет имущества,

- как воздействовать на судебного исполнителя, который не ищет должника;

- что делать, если утрачены исполнительные листы,

- о практике исполнения решений иностранных судов, иностранных арбитражей.

Задайте вопрос ведущему до мероприятия, и получите вопрос в прямом эфире.

Регистрируйтесь для участия в вебинаре.

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