ПРАВМЕДИА: приглашаем на второй бесплатный вебинар «Исполнительное производство» с адвокатом Сериком Айтбаевым
9 марта 2017, 11:21
Вебинар состоится 17 марта 2017 года в 11:00 по времени Астаны.
Дамы и господа!
Участвуйте во втором бесплатном вебинаре ИС «Параграф» на ПРАВМЕДИА на тему «Исполнительное производство».
Вебинар состоится 17 марта 2017 года в 11:00 по времени Астаны.
Ведущий – адвокат Алматинской коллегии адвокатов Серик Айтбаев.
Для кого вебинар?
- для должников и взыскателей;
- для государственных и частных судебных исполнителей.
В период проведения первого вебинара 28 февраля 2017 года участники задали большое количество вопросов, которые из-за нехватки времени остались без ответа. Поэтому порталом ПРАВМЕДИА совместно с ведущим С.Айтбаевым было принято решение организовать дополнительный эфир.
На вебинаре вы узнаете:
- о проблемных моментах при наложении ареста на ценные бумаги,
- о порядке взыскания долга из бюджета,
- что делать, если у должника нет имущества,
- как воздействовать на судебного исполнителя, который не ищет должника;
- что делать, если утрачены исполнительные листы,
- о практике исполнения решений иностранных судов, иностранных арбитражей.
Задайте вопрос ведущему до мероприятия, и получите вопрос в прямом эфире.
Регистрируйтесь для участия в вебинаре.
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