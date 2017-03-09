Казахстанец пытался перевезти через границу с Россией марихуану в пачках из-под чая
9 марта 2017, 11:41
Вещество растительного происхождения со специфическим запахом темно-зеленого цвета было обнаружено при досмотре ручной клади.
Наряд пункта пропуска «Кайрак авто» Костанайского погранотряда на рейсовом автобусе, сообщением «Лисаковск-Челябинск» задержал 23-летнего гражданина Казахстана, который пытался провезти около 1 килограмма марихуаны, сообщает пресс-служба ПС КНБ РК.
Вещество растительного происхождения со специфическим запахом темно-зеленого цвета было обнаружено при досмотре ручной клади, а именно в трех пачках из-под чая «Жемчужина Нила» и «Крепкий Чай». Находка была завернута в прозрачные полиэтиленовые пакеты и обмотана скотчем.
По факту задержания проинформированы представители взаимодействующих органов и РОВД Карабалыкского района.
Фото: www.penzainform.ru
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