WADA создало экспертную группу для рассмотрения запрета кортикостероидов

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) создало специальную экспертную группу для рассмотрения полного запрета на применение кортикостероидов . Об этом сообщает . Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на портал Inside the Games.

В настоящее время кортикостероиды запрещены для использования во время соревнований, однако могут быть использованы для лечения травм и болезней во внесоревновательный период. Отмечается, что, в частности, одно из таких веществ, триамцинолон, использовал британский велогонщик Брэдли Уиггинс для лечения аллергии.





"Это неудовлетворительная ситуация, мы все согласны с этим, - сказал генеральный директор WADA Оливье Ниггли. - Мы создали группу, чтобы попытаться придумать лучший способ выйти из этой ситуации. Мы надеемся на то, что исследование поможет нам найти методы обнаружения способа применения веществ, однако реальность такова, что нелегко придумать метод, позволяющий нам сделать это. Система, которую мы имеем сейчас, не очень хорошая".





Группа WADA также будет изучать, при каких медицинских условиях целесообразно выдавать терапевтические исключения на некоторые препараты.



