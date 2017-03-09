Как Астана получила право летать над Транссибом

Как выяснил "Ъ" , авиавласти РФ и Казахстана нашли компромисс по ряду взаимных претензий, но для этого пришлось пойти на ряд болезненных уступок. Астана признала подмосковный аэропорт Жуковский региональным, что должно увеличить число рейсов в Астану и Алматы, и согласилась назначать вторых перевозчиков на маршруты из России. Москва разрешила казахской Air Astana летать по транссибирским трассам в Монголию без роялти, которые обычно платят иностранные перевозчики. Но источники "Ъ" считают компромисс "неоднозначным", так как уступки могут привести к разрушению сложившейся системы регулирования в отрасли.





Российские авиакомпании получили возможность выполнять рейсы из аэропорта Жуковский в Астану и Алматы, сообщили "Ъ" в Минтрансе РФ. Это стало возможным в обмен на предоставление авиакомпаниям Казахстана права летать в Монголию по транссибирским трассам над территорией РФ. В Министерстве по инвестициям и развитию Казахстана уточнили, что решение было принято "по итогам ряда переговоров на основе сложившегося двустороннего партнерского сотрудничества". В Астане уточнили также, что казахские перевозчики смогут "открыть новые направления — в Улан-Батор и Токио".





Кроме того, говорят источники "Ъ", знакомые с ситуацией, авиавласти двух стран договорились назначать двух перевозчиков с каждой стороны на маршрутах между РФ и Казахстаном с частотой семь рейсов в неделю и возможностью дальнейшего увеличения до 14 рейсов. Пока на маршрутах Москва--Астана и Москва--Алматы по одному перевозчику с частотой семь раз в неделю — "Аэрофлот" и Air Astana. Из регионов РФ летают S7, "Победа", Scat Airlines. Перевозчики Казахстана получили и право ежедневно летать из Астаны и Алматы в Байконур (космодром в аренде у РФ). Сейчас туда летают авиакомпания АЛРОСА, "Руслайн" и "Уральские авиалинии", но по разовым разрешениям.





Регулирование авиаперевозок входило в число наиболее острых проблем между РФ и Казахстаном. Как сообщал "Ъ" 25 марта 2016 года, Москва отказывалась разрешать Air Astana летать по транссибирским маршрутам в Монголию без роялти (платежи, которые берутся со всех иностранных компаний на таких маршрутах), опасаясь создания прецедента.





В Air Astana называли аргумент "несостоятельным", поскольку маршрут начинается и заканчивается в Азии. В Министерстве по инвестициям и развитию Казахстана "Ъ" заявили, что альтернативный пролет в Монголию через Китай обходился бы дороже.





РФ также настаивала на предоставлении семи частот для второго перевозчика, не аффилированного с первым ("Аэрофлотом"), на что Казахстан был не готов (в стране нет второй достаточно крупной авиакомпании). А Минтранс РФ, присвоивший аэропорту Жуковский (около 50 км от Москвы) статус регионального, заинтересован в признании этого спорного решения авиавластями других стран. Это давало бы Жуковскому право пользоваться имеющимися в межправительственных соглашениях невыбранными квотами на полеты из регионов РФ за рубеж, тогда как столичные квоты Шереметьево, Внуково и Домодедово по популярным направлениям выбраны. Как писал "Ъ", региональный статус Жуковского вызывал вопросы, например, у Израиля и Таджикистана. В итоге в ноябре 2016 года с таджиками удалось договориться о временном паритете.





Но компромисс, разрешающий спорные вопросы, может создать и ряд рисков. Источник "Ъ", знакомый с ситуацией, говорит, что решение "оценивается как неравнозначное", так как российская сторона "упустила реальный рычаг управления воздушным сообщением в пределах СНГ, уступив в вопросе полетов по транссибирским трассам". Другой собеседник "Ъ" добавил, что "признание Жуковского региональным и назначение новых авиакомпаний создаст серьезный прецедент, означающий, что существующую систему двусторонних соглашений можно видоизменять в зависимости от ситуации". Главный эксперт Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ Федор Борисов отмечает, что межправительственные соглашения позволяют учитывать специфику отдельных аспектов взаимоотношений между государствами, но добавляет, что важно и "сохранение единообразия существующей практики" во избежание новых спорных ситуаций.





Елизавета Кузнецова; Александр Константинов, Астана