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Казахстанка пыталась провезти через границу с Китаем дорогие смартфоны

9 марта 2017, 11:45

Женщина следовала из Международного центра приграничного сотрудничества в Казахстан пешком.


Казахстанские пограничники на пункте пропуска «Хоргос» задержали 28-летнюю гражданку Республики Казахстан, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ПС КНБ РК.

Женщина следовала из Международного центра приграничного сотрудничества в Казахстан пешком. При досмотре ручной клади пограничники обнаружили десять мобильных телефонов IPhone.

По факту задержания проинформированы представители взаимодействующих органов.

Фото: wanderound.com

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