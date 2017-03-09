Казахстанка пыталась провезти через границу с Китаем дорогие смартфоны
9 марта 2017, 11:45
Женщина следовала из Международного центра приграничного сотрудничества в Казахстан пешком.
Казахстанские пограничники на пункте пропуска «Хоргос» задержали 28-летнюю гражданку Республики Казахстан, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ПС КНБ РК.
Женщина следовала из Международного центра приграничного сотрудничества в Казахстан пешком. При досмотре ручной клади пограничники обнаружили десять мобильных телефонов IPhone.
По факту задержания проинформированы представители взаимодействующих органов.
Фото: wanderound.com
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