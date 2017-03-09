Головкин: К бою с Джейкобсом я отрабатываю не только силу удара, но и тайминг

Чемпион мира в среднем весе по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF казахстанский боксер Геннадий Головкин (36-0, 33 КО) признался, что уважает американца Дэниэла Джейкобса (32-1, 29 КО) и считает его своим самым опасным соперником, пишет пишет Vesti.kz





"Я чувствую себя великолепно и очень взволнован. Я готов к этому бою. Дэниэл Джейкобс - очень хороший боец и обладает большой силой. Он отличный атлет, а не просто боксер. Я усердно работаю каждый день, для меня очень важно. Я отрабатываю не только силу удара, но и тайминг.





Джейкобс - самый опасный боец, с которым я когда-либо сталкивался. Я уважаю его, он хороший парень. Дэниэл победил рак. Я смотрел несколько его боев, и он выглядел сильно. Думаю, он самый сложный противник в моей карьере", - заявил Головкин.





Бой Головкин - Джейкобс пройдет 18 марта в Нью-Йорке на арене Madison Square Garden. В прямом эфире его покажут "Казахстан" и KazSport. В США он будет транслироваться телеканалом HBO по системе платных трансляций (PPV).





В преддверии очного противостояния боксеры имеют выдающуюся серию из 35 нокаутов на двоих. В частности, Головкин выиграл досрочно последние 23 боя, тогда как на счету Джейкобса 12 досрочных побед кряду.



