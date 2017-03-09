Новые назначения в акимате Кызылординской области

Вчера аким Кызылординской области Крымбек Кушербаев представил своего нового советника Болата Рамазанова.

Рамазанов Болат Мнайдарович родился в 1968 году. Окончил Московский горно-металлургический институт по специальности «инженер горно-металлургической промышленности» и Евразийский институт рынка по специальности «экономист». Кандидат экономических наук.

Трудовой путь начал в 1990 году младшим научным сотрудником Института горно-металлургического дела Академии наук Республики Казахстан. В 1993-2014 гг. занимал ответственные должности в национальных компаниях и в частном секторе. С июля 2014 года - Председатель Правления АО «Шалкия-Цинк ЛТД».

Болат Мнайдарович будет курировать вопросы привлечения инвесторов в регион и контроля за соблюдением требований инвестиционных договоров.

По согласованию с акимом области приказом Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан Еркебулан Бекжанов назначен руководителем региональной инспекции по Кызылординской области Комитета государственной инспекции в агропромышленном комплексе Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан.

Бекжанов Еркебулан Маратович родился в 1982 году. Окончил Алматинский государственный университет имени Абая по специальности «географ-эколог» и университет «Болашак» по специальности «юрист».

За время работы занимал ответственные должности в сфере госслужбы и в частном секторе.

С июня 2013 года - руководитель управления природных ресурсов и регулирования природопользования Кызылординской области.