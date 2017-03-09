В Усть-Каменогорске лоб в лоб столкнулись автобус и иномарка
9 марта 2017, 11:52
Из-за аварии движение транспорта длительное время было затруднено.
В Усть-Каменогорске сегодня утром на проспекте Абая автобус столкнулся со встречным автомобилем, передает YK-avto.kz.
Как сообщают очевидцы, столкновение автобуса и иномарки Mercedes произошло неподалеку от винно-водочного завода.
— По предварительным данным, водитель легкового автомобиля выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с маршрутным автобусом № 60, — сообщили в пресс-службе ДВД ВКО. — В результате столкновения автомобилист получил различные травмы. В автобусе пассажиров не было и никто не пострадал. В отношении водителя иномарки составлен административный протокол.
По версии горожан, сопутствующей причиной ДТП могли стать дорожные условия, в частности — гололед. Из-за аварии движение транспорта длительное время было затруднено.
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