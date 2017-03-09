В Усть-Каменогорске лоб в лоб столкнулись автобус и иномарка

Из-за аварии движение транспорта длительное время было затруднено.

В Усть-Каменогорске сегодня утром на проспекте Абая автобус столкнулся со встречным автомобилем , передает , передает YK-avto.kz





Как сообщают очевидцы, столкновение автобуса и иномарки Mercedes произошло неподалеку от винно-водочного завода.





— По предварительным данным, водитель легкового автомобиля выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с маршрутным автобусом № 60, — сообщили в пресс-службе ДВД ВКО. — В результате столкновения автомобилист получил различные травмы. В автобусе пассажиров не было и никто не пострадал. В отношении водителя иномарки составлен административный протокол.





По версии горожан, сопутствующей причиной ДТП могли стать дорожные условия, в частности — гололед. Из-за аварии движение транспорта длительное время было затруднено.







