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В Усть-Каменогорске лоб в лоб столкнулись автобус и иномарка

9 марта 2017, 11:52

Из-за аварии движение транспорта длительное время было затруднено.


В Усть-Каменогорске сегодня утром на проспекте Абая автобус столкнулся со встречным автомобилем, передает YK-avto.kz.

Как сообщают очевидцы, столкновение автобуса и иномарки Mercedes произошло неподалеку от винно-водочного завода.

— По предварительным данным, водитель легкового автомобиля выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с маршрутным автобусом № 60, — сообщили в пресс-службе ДВД ВКО. — В результате столкновения автомобилист получил различные травмы. В автобусе пассажиров не было и никто не пострадал. В отношении водителя иномарки составлен административный протокол.

По версии горожан, сопутствующей причиной ДТП могли стать дорожные условия, в частности — гололед. Из-за аварии движение транспорта длительное время было затруднено.


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