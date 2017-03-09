В Кыргызстане задержали вербовщика международной террористической организации

Вербовщик международной террористической организации, наладивший канал переправки граждан Кыргызстана в зону военных действий в Сирии, задержан правоохранительными органами республики, сообщает в четверг пресс-служба госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) страны,

Сотрудники спецслужбы установили, что М.М. организовал на территории южной Ошской области Кыргызстана "устойчивый канал вербовки и переправки граждан Кыргызстана в сирийско-иракскую зону вооруженного конфликта для прохождения диверсионно-террористической подготовки и участия в боевых действиях на стороне террористических формирований".

"В ходе контртеррористических мероприятий ГКНБ, направленных на нейтрализацию деятельности подпольных террористических ячеек и пособнической инфраструктуры в Кыргызстане, на территории Ошской области задержан активный функционер МТО (международной террористической организации – ред.) "Джамаат Таухид ва Джихад" гражданин республики М.М., 1977 г.р.", — сообщает пресс-служба.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статьям "наемничество" и "организованная деятельность, направленная на возбуждение национальной, расовой, религиозной или межрегиональной вражды" УК республики, сообщили в пресс-службе.





По данным правоохранительных органов Кыргызстана, на территории Сирии и Ирака в рядах международных террористических организаций находятся свыше полутысячи граждан страны. После получения соответствующих навыков в боевых условиях, они забрасываются на территорию стран СНГ для ведения подрывной деятельности. В прошлом году МВД страны выявило свыше 200 фактов вербовки граждан Киргизии для участия в боевых действиях за рубежом. По статье "наемничество" осуждены около двух десятков граждан.