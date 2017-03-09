В Шымкенте полицейские задержали 19-летнего парня с обрезом

По его словам охотничье ружье он нашел на улице и оставил его себе.

В рамках ОПМ «Беспризорник» на одной из улиц Шымкента сотрудники полиции Абайского РОВД остановили молодого человека, у которого в сумке обнаружили огнестрельное оружие, сообщает пресс-служба ДВД ЮКО.

Полицейские изъяли у мужчины 1998 г.р. обрез охотничьего ружья марки «Чик» и доставили задержанного в УВД. По его словам оружие он нашел на улице и оставил его себе. В настоящее время полицейскими выясняются все обстоятельства происшедшего.

Данный факт зарегистрировали в ЕРДР Абайского ОП УВД г. Шымкент по статье 287 УК РК «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств». Проводится досудебное расследование.

Фото: пресс-службы областного ДВД



