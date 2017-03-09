За незаконное увольнение сотрудников руководители будут платить из своего кармана

За свои промахи некомпетентные руководители будут расплачиваться сами, заверили в прокуратуре Жамбылской области, передает Zakon.kz.

«Мы в порядке регресса подаем на руководителей в суд, чтобы вернуть в бюджет деньги израсходованные ввиду их некомпетентности» - сообщил прокурор Тараза Бекзат Сеилханов.

Как отметили в прокуратуре, анализ судебных дел по восстановлению на работе незаконно уволенных сотрудников показал, что практически каждое из них возникает по вине руководителя учреждения, вследствие чего из бюджета государства выделяются деньги для целого ряда компенсационных выплат направленных на возмещение ущерба перед работником за вынужденный прогул.

«В большинстве случаев действия работодателя связаны с его непомерными амбициями, который несмотря ни на что стремится избавиться от неугодного сотрудника, из-за чего впоследствии страдает бюджет, что является недопустимым», - сказал Б.Сеилханов.

К примеру, суд восстановил на работе сотрудника спасательного отряда г. Тараз и взыскал в его пользу с государственного учреждения заработную плату за время вынужденного прогула в размере 299 172 тенге, сумму морального вреда в размере 15 тысяч тенге, госпошлину 6 174 тенге.

В результате из-за неправомерных действий руководителя государство потратило 320 346 тенге.

Суд по иску прокурора города взыскал с руководителя учреждения в пользу государства в регрессном порядке 329 956 тенге. Аналогично, другим решением суда по иску прокуратуры города Тараз с еще одного бывшего руководителя государственного учреждения взыскано 200 501 тенге. Таким образом, органы прокуратуры, придерживаясь принципа неотвратимости наказания, возвратили потраченные бюджетные средства в доход государства.

«В настоящее время работа в данном направлении продолжается, в целях возмещения потерь государства готовятся 9 аналогичных исков. Безнаказанность при недобросовестном исполнении должностных обязанностей рождает безответственность, зная же о том, что за такие нарушения он может поплатиться из собственного кармана естественно не пойдет на такое» - резюмировал прокурор Тараза.