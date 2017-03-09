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Новости за сегодня

Кредитование физических лиц за январь 2017 года

 

Риски розничного кредитования снижаются. За год доля просроченных кредитов физлиц упала с 10,3% до 9,5%. Банки привлекают новых качественных клиентов уменьшением ставок по беззалоговым кредитам

Рынок розничного кредитования продолжает ужиматься. За январь 2017 года портфель кредитов физлиц сократился на 0,4%, или 16,3 млрд тенге, и составил 4 трлн тенге. Говорить о продолжении тренда 2016 года, когда банки массировано сокращали свои позиции в данном сегменте рынка, пока рано - в начале года кредитование населения сезонно затухает после активных трат в декабрьские праздники. В январе прошлого года портфель розничных кредитов уменьшился на 0,3% или 12,5 млрд тенге.

При этом выдача новых займов физлицам в январе 2017 года ускорилась - за месяц было выдано новых кредитов на 197,4 млрд тенге, или на 70,9% больше, чем в январе прошлого года.

Доля розничных кредитов в совокупном портфеле БВУ выросла за месяц с 31,4%, до 32,2%.

 

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Напомним, что в 2016 году розничное кредитование показало беспрецедентное замедление темпов. Периоду падения предшествовали 5 лет непрерывного прироста объема портфеля кредитов физлиц.

До 2016 года розничные кредиты сокращались в 2010 году, на 89,2 млрд тенге.

 

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Между тем, стагнация розничного кредитования обусловлена в том числе ужесточением надзора в данном сегменте, в прошлом году Нацбанком были введены повышенные уровни риска по потребительским необеспеченным займам.

С 1 января 2016 обязательным условием выдачи потребительского необеспеченного займа является проверка реальных доходов и кредитная история заемщика. В случае если по займу у заемщика имеется превышение ежемесячных расходов по погашению займов над 35% его совокупных доходов, либо наличия просрочки по погашению займов, по таким займам будут формироваться дополнительные капитальные резервы.

Доля просроченных платежей по розничным кредитам за год к концу января 2017 года уменьшилась с 10,3% до 9,5%.

Кредит без залога с подтверждением дохода, за исключением зарплатных проектов и для пенсионеров предлагают 17 БВУ (30 предложений), всего на рынке экспресс-кредитов 18 банков (46 предложений).

Средняя эффективная ставка в сегменте от 30,3%, годом ранее - 32,1%.

Самую минимальную эффективную ставку предлагает Казком - от 16,3%, следом идет АТФБанк от 17,2%, замыкает ТОП 3 Kaspi - от 21,4%.

Самая максимальная сумма займа в сегменте 6 млн тенге у Казкома, следом идет самая популярная сумма - до 5 млн тенге (7 БВУ). Самая низкая максимальная сумма - до 1 млн тенге у Kaspi, Хоум и Нурбанка.

Максимальный срок варьируется от 12 до 84 мес. Самый максимальный срок займа у АТФ - до 84 мес., до 60 мес. предлагают Казком, ВТБ, Нурбанк и Forte. Популярный максимальный срок - до 48 мес. (10 БВУ).

 

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9 марта 2017, 11:54
Источник, интернет-ресурс: Ranking.kz

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