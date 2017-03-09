В МИР РК ответили на жалобы астанчанки на старые изношенные пассажирские вагоны
9 марта 2017, 12:08
Средний возраст парка пассажирских вагонов составляет 19 лет.
В конце прошлого года Министерство по инвестициям и развитию РК провело конкурс и выбрало 9 железнодорожных перевозчиков на ближайшие 20 лет для осуществления перевозок по социально-значимым сообщениям. Вместе с этим Комитет транспорта пообещал увеличение социально-значимых сообщений, запуск новых вагонов и поездов. Однако пассажиры не перестают жаловаться на старые изношенные вагоны и грязные туалеты, сообщает МИА «Казинформ».
«На рельсы снова вернулись вонючие и разваливающиеся на ходу коробчонки из прошлого (а какого они года, случайно, никто не знает?)! Передача пассажирских перевозок в частные руки отбросило эту сферу на 40 лет назад (...) Меня интересует одна вещь, когда комитет по транспорту отдавал в конкурентную среду пассажирские перевозки (...), он хоть смотрел, какие есть активы у этих компаний и какого эти активы года?», - пишет одна из пользовательниц социальной сети Фейсбук.
В связи с этим МИА «Казинформ» обратилось к Министерству за разъяснениями. В МИР РК заверили, что перевозчиков выбирали по балльной системе, оценивая по нескольким критериям. В том числе по среднему сроку эксплуатации, типу, количеству вагонов, количеству резерва, опыту работы, а также предельному уровню повышения цен. На количество набираемых баллов большое значение оказывала возможность перевозчика привлечь заемные средства для приобретения вагонов или закупить вагоны напрямую у завода изготовителя.
«На сегодняшний день, одной из приоритетных задач перевозчиков является обновление парка пассажирских вагонов. Так, в 2017 году частными перевозчиками запланировано приобретение 55 единиц вагонов, а также национальным перевозчиком 40 единиц вагонов завода ТОО «Тулпар-Тальго». Кроме того, согласно договору между Министерством и перевозчиками предусмотрено обновление парка не менее 15% от общего парка каждые 10 лет», - говорится в ответе на вопрос агентства, каким запасом и перспективами обладают парки выбранных перевозчиков.
В целом, как сообщили в МИР РК, по Казахстану количество пассажирских вагонов старше 1990 года выпуска составляет порядка 700 вагонов. Средний возраст парка пассажирских вагонов составляет 19 лет.
Перевозки пассажиров по социально значимым сообщениям осуществляют 9 перевозчиков. Из них 2 национальных: АО «Пассажирские перевозки», АО «Пригородные перевозки», и 7 частных: ТОО «Arlan-Trans-Astana», ТОО «Nomads», ТОО «Арай транс KZ», ТОО «Турксиб Астана», ТОО «Пассажирская компания «Туран Экспресс», ТОО «Марал-Нур», ТОО «Сарыарка компани».
Их деятельность контролируется уполномоченным органом в лице МИР РК, проверяется согласно требованиям, установленным Предпринимательским кодексом РК «О железнодорожном транспорте» и договором на долгосрочное субсидирование расходов перевозчика от 2 декабря 2016 года.
Фото: Kursiv.kz
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