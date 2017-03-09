В МИР РК ответили на жалобы астанчанки на старые изношенные пассажирские вагоны

«На рельсы снова вернулись вонючие и разваливающиеся на ходу коробчонки из прошлого (а какого они года, случайно, никто не знает?)! Передача пассажирских перевозок в частные руки отбросило эту сферу на 40 лет назад (...) Меня интересует одна вещь, когда комитет по транспорту отдавал в конкурентную среду пассажирские перевозки (...), он хоть смотрел, какие есть активы у этих компаний и какого эти активы года?», - пишет одна из пользовательниц социальной сети Фейсбук.



