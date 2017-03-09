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Новости за сегодня

Безопасность взрывчатых веществ

 

Взрывчатое вещество - конденсированное химическое вещество или смесь таких веществ, способное при определенных условиях под влиянием внешних воздействий к быстрому самораспространяющемуся химическому превращению (взрыву) с выделением большого количества тепла и газообразных продуктов.

В целях защиты жизни и здоровья человека, имущества, окружающей среды, предупреждения действий, вводящих в заблуждение потребителей, был разработан технический регламент Таможенного союза «О безопасности взрывчатых веществ и изделий на их основе», который устанавливает необходимые требования к взрывчатым веществам и изделиям на их основе, а также к связанным с ними процессами изготовления, применения, хранения и перевозки. Требования данного нормативного документа являются обязательными для исполнения при разработке, изготовлении, хранении, перевозке, применении взрывчатых веществ и изделий на их основе.

Вышеуказанный технический регламент Таможенного союза распространяется на:

а) взрывчатые вещества и изделия на их основе, разрабатываемые и изготавливаемые для использования энергии взрыва в промышленных целях;

б) взрывчатые вещества, непосредственно не применяемые для использования энергии взрыва в промышленных целях, а используемые для производства взрывчатых веществ и изделий, для использования энергии взрыва в промышленных целях;

в) эмульсии и матрицы окислителя на основе нитрата аммония, разрабатываемые и изготавливаемые для получения водоэмульсионных и водногелевых взрывчатых веществ.

Однако, данный технический регламент не устанавливает требования к взрывчатым веществам и изделиям на их основе, относящихся к оборонной продукции, и на пиротехнические изделия.

Взрывчатые вещества и изделия на их основе выпускаются в обращение при условии, что они прошли необходимые процедуры подтверждения соответствия техническому регламенту «О безопасности взрывчатых веществ и изделий на их основе» и иным техническим регламентам Таможенного союза, которые на них распространяются.

Взрывчатые вещества, разрабатываемые и изготавливаемые для использования энергии взрыва в промышленных целях, должны иметь Разрешение на постоянное применение, выданное одним из уполномоченных органов в области промышленной безопасности государства - члена Таможенного союза.

Соответствующие требованиям технического регламента взрывчатые вещества и изделия на их основе, прошедшие процедуру оценки соответствия и имеющие Разрешение, должны иметь маркировку единым знаком обращения продукции на рынке государств - членов Таможенного союза.

Маркировка единым знаком обращения продукции на рынке государств - членов Таможенного союза осуществляется перед выпуском взрывчатых веществ и изделий на их основе в обращение на единой таможенной территории государств - членов Таможенного союза.

Более детально ознакомиться с требованиями технического регламента «О безопасности взрывчатых веществ и изделий на их основе» можно на сайте Евразийской экономической комиссии в разделе «Техническое регулирование» или при возникновении вопросов в сфере технического регулирования просим обращаться в территориальные Департаменты Комитета технического регулирования и метрологии Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан.

 

Мукыжанов Галым,

Государственный инспектор города Астаны по государственному контролю

 

9 марта 2017, 12:05
Источник, интернет-ресурс: Сетевое издание «Zakon.kz»

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