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В поезде следовавшем из Китая в Казахстан наши пакет с насекомыми, лягушками и змеями

9 марта 2017, 12:16

Общий вес обнаруженних животных и насекомых составил более 2,5 кг.


В нерабочем тамбуре одного из вагонов поезда, следовавшего из Китая в Казахстан, был обнаружен подозрительный пакет, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу КНБ РК.

Пакет был обнаружен нарядом контрольно-пропускного пункта «Достык» на поезде № 13 в месте для хранения угля. В полиэтиленовом пакете находились засушенные насекомые, личинки, а также лягушки, ящерицы и змеи с общим весом более 2,5 килограмм.

Фото K-News

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