В поезде следовавшем из Китая в Казахстан наши пакет с насекомыми, лягушками и змеями

В нерабочем тамбуре одного из вагонов поезда, следовавшего из Китая в Казахстан, был обнаружен подозрительный пакет, сообщает сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу КНБ РК.





Пакет был обнаружен нарядом контрольно-пропускного пункта «Достык» на поезде № 13 в месте для хранения угля. В полиэтиленовом пакете находились засушенные насекомые, личинки, а также лягушки, ящерицы и змеи с общим весом более 2,5 килограмм.



