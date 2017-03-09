СМИ: Китай разрабатывает военный беспилотник-невидимку и дрон для ближнего космоса
9 марта 2017, 12:18
О сроках разработки пока не сообщается, пишет China Daily.
Китай начал разрабатывать военный беспилотный летательный аппарат с применением технологии радиолокационной малозаметности, а также дрон для полетов в ближнем околоземном пространстве. Об этом сообщила газета China Daily, передает ТАСС.
По ее данным, проектами занимается Китайская корпорация аэрокосмической науки и промышленности (CASIC) - крупнейший в стране производитель ракетной техники. "Компания сосредоточила свое внимание на разработке малозаметного беспилотника с высокой продолжительностью полета, а также аппарата для полетов в околоземном космическом пространстве", - приводит газета слова заместителя генерального директора CASIC Вэй Ииня.
"Проект является составной частью стратегии корпорации стать разработчиком подобной техники и связанной с ней услуг мирового класса", - сказал он.
Тактико-технические характеристики беспилотников, а также сроки разработки и другие детали проекта не приводятся.
Фото Роман Баландин
Фото с сайта Robolovers
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