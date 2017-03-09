Полцарства за коня: На что тратят деньги чиновники в ЗКО

Только на бензин и горюче-смазочные материалы уходит 20,9 миллионов тенге.

Почти в полмиллиарда тенге обходится содержание 62 чиновников акимата Западно- Казахстанской области. Должностные лица ездят на 13 автомобилях, при этом тратя горючего на 20 миллионов тенге.





Об этом стало известно из ответа акимата на запрос издания "Уральская неделя"





Журналисты решили выяснить, во сколько налогоплательщикам обходятся содержание областного акимата и получили очень интересные цифры.





— С учетом административных расходов на содержание аппарата акима в 2017 году предусмотрено 413, 5 миллионов тенге, — пишет в ответе на запрос пресс-секретарь акимата области Жаркын Жумадилов. – В 2016 году на эти же цели было выделено 414,6 миллионов тенге.





Содержание служебного транспорта работников областного акимата обходится налогоплательщикам в 21,5 миллионов тенге, при этом на бензин и горюче-смазочные материалы уходит 20,9 миллионов тенге, а на техническое обслуживание 0,6 миллионов тенге.





12,5 миллионов тенге тратит акимат на услуги связи и интернет, — сообщает Жаркын Жумадилов. – Примерно те же деньги уходят на оплату коммунальных услуг. 22,7 миллионов тенге уходит на командировочные расходы.





На иные расходы тратится 170 миллионов тенге, сюда входит обеспечение антитеррористической защиты, электронного документооборота и еще некоторые расходы, о которых Жаркын Жумадилов не сообщил.



