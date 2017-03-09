Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

Высокий суд правосудия в Лондоне вынес решение в пользу Казахстана

9 марта 2017, 12:31

ТОО «Руби Роз Агрикол» выплатит республике 500 000 фунтов стерлингов в качестве компенсации расходов.


Судья Высокого Суда Правосудия в Лондоне 8 марта 2017 года вынес решение в пользу Республики Казахстан, отклонив ходатайство ТОО «Руби Роз Агрикол» об аннулировании арбитражного решения от 1 августа 2013 года, сообщает Zakon.kz со ссылкой на сайт Минюста.

«Согласно арбитражному решению от 1 августа 2013 года арбитражный трибунал отклонил иск ТОО «Руби Роз Агрикол» к Республике Казахстан ввиду отсутствия юрисдикции рассматривать спор. Сумма исковых требований составляла свыше 214 миллионов долларов США», - говорится в сообщении.

Ходатайство истца о разрешении на дальнейшую апелляцию также было отклонено судьей. Кроме того, суд предписал ТОО «Руби Роз Агрикол» выплатить Республике Казахстан 500 000 фунтов стерлингов в качестве компенсации расходов.

Указывается, что координацию работы по представлению и защите интересов РК в арбитражном и судебном разбирательствах осуществляло Министерство юстиции.


Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...