Высокий суд правосудия в Лондоне вынес решение в пользу Казахстана
9 марта 2017, 12:31
ТОО «Руби Роз Агрикол» выплатит республике 500 000 фунтов стерлингов в качестве компенсации расходов.
Судья Высокого Суда Правосудия в Лондоне 8 марта 2017 года вынес решение в пользу Республики Казахстан, отклонив ходатайство ТОО «Руби Роз Агрикол» об аннулировании арбитражного решения от 1 августа 2013 года, сообщает Zakon.kz со ссылкой на сайт Минюста.
«Согласно арбитражному решению от 1 августа 2013 года арбитражный трибунал отклонил иск ТОО «Руби Роз Агрикол» к Республике Казахстан ввиду отсутствия юрисдикции рассматривать спор. Сумма исковых требований составляла свыше 214 миллионов долларов США», - говорится в сообщении.
Ходатайство истца о разрешении на дальнейшую апелляцию также было отклонено судьей. Кроме того, суд предписал ТОО «Руби Роз Агрикол» выплатить Республике Казахстан 500 000 фунтов стерлингов в качестве компенсации расходов.
Указывается, что координацию работы по представлению и защите интересов РК в арбитражном и судебном разбирательствах осуществляло Министерство юстиции.
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