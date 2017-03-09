Высокий суд правосудия в Лондоне вынес решение в пользу Казахстана

Судья Высокого Суда Правосудия в Лондоне 8 марта 2017 года вынес решение в пользу Республики Казахстан, отклонив ходатайство ТОО «Руби Роз Агрикол» об аннулировании арбитражного решения от 1 августа 2013 года, сообщает Zakon.kz со ссылкой на сайт Минюста.





«Согласно арбитражному решению от 1 августа 2013 года арбитражный трибунал отклонил иск ТОО «Руби Роз Агрикол» к Республике Казахстан ввиду отсутствия юрисдикции рассматривать спор. Сумма исковых требований составляла свыше 214 миллионов долларов США», - говорится в сообщении.





Ходатайство истца о разрешении на дальнейшую апелляцию также было отклонено судьей. Кроме того, суд предписал ТОО «Руби Роз Агрикол» выплатить Республике Казахстан 500 000 фунтов стерлингов в качестве компенсации расходов.





Указывается, что координацию работы по представлению и защите интересов РК в арбитражном и судебном разбирательствах осуществляло Министерство юстиции.



