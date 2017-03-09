В соответствии с законами Республики Казахстан от 31 августа 1995 года «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан», от 18 декабря 2000 года «О страховой деятельности», от 3 июня 2003 года «О Фонде гарантирования страховых выплат», от 2 июля 2003 года «О рынке ценных бумаг», от 21 июня 2013 года «О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан» Правление Национального Банка Республики Казахстан утверждены Правила выдачи согласия на назначение (избрание) руководящих работников финансовых организаций, банковских, страховых холдингов, акционерного общества «Фонд гарантирования страховых выплат» и перечень документов, необходимых для получения согласия.

В частности, Правила определяют порядок выдачи согласия уполномоченным органом по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций (далее - уполномоченный орган) на назначение (избрание) руководящих работников банков, страховых (перестраховочных) организаций, страховых брокеров, единого накопительного пенсионного фонда, добровольных накопительных пенсионных фондов, юридических лиц, претендующих на получение лицензии или обладающих лицензиями для осуществления деятельности на рынке ценных бумаг, центрального депозитария и единого регистратора (далее - финансовая организация), банковских, страховых холдингов (далее - холдинг), акционерного общества «Фонд гарантирования страховых выплат» (далее - Фонд), и перечень документов, необходимых для получения согласия.

Уполномоченный орган выдает согласие на назначение (избрание) кандидата на должность руководящего работника финансовой организации, холдинга, Фонда (далее - кандидат), который соответствует требованиям, установленным статьей 20 Закона о банках, статьей 34 Закона о страховой деятельности, подпунктом 20) статьи 1, пунктом 4 статьи 54, пунктом 2 статьи 59 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 года «Об акционерных обществах» (далее - Закон об акционерных обществах), статьей 54 Закона о рынке ценных бумаг, статьей 9 Закона Республики Казахстан от 28 февраля 2007 года «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности» (далее - Закон о бухгалтерском учете), статьей 55 Закона о пенсионном обеспечении, статьей 4-1 Закона о Фонде гарантирования и Правилами.

Перечень руководящих работников финансовых организаций, холдингов, Фонда, подлежащих согласованию с уполномоченным органом, предусмотрен в пунктах 1 и 14 статьи 20 Закона о банках, пунктах 1 и 14 статьи 34 Закона о страховой деятельности, пункте 1 статьи 54, пункте 3 статьи 64-1 и пункте1-1 статьи 79 Закона о рынке ценных бумаг, пункте 1 Закона о пенсионном обеспечении, пункте 1 статьи 4-1 Закона о Фонде гарантирования.

Финансовые организации, холдинги, Фонд уведомляют уполномоченный орган об изменениях, произошедших в составе руководящих работников, в течение 10 (десяти) календарных дней со дня их назначения (избрания), перевода на другую должность или увольнения (прекращения полномочий). Сведения об изменении состава руководящих работников направляются по форме согласно приложению 1 к Правилам с приложением копии подтверждающих документов.

Не подлежит согласованию руководящий работник финансовой организации, холдинга, Фонда, назначенный (избранный) на новый срок решением уполномоченного органа финансовой организации, холдинга, Фонда, при условии, что данный кандидат был ранее согласован с уполномоченным органом на эту должность в данной финансовой организации, данном холдинге или Фонде либо переведен с согласованной должности на нижестоящую должность в рамках одного органа данной финансовой организации, холдинга, Фонда, и при условии соответствия данного кандидата требованиям, установленным статьей 20 Закона о банках, статьей 34 Закона о страховой деятельности, подпунктом 20) статьи 1, пунктом 4 статьи 54, пунктом 2 статьи 59 Закона об акционерных обществах, статьей 54 Закона о рынке ценных бумаг, статьей 9 Закона о бухгалтерском учете, статьей 55 Закона о пенсионном обеспечении, статьей 4-1 Закона о Фонде гарантирования и Правилами.

В этом случае финансовая организация, холдинг, Фонд в течение 10 (десяти) календарных дней со дня назначения (избрания) руководящего работника на новый срок либо его перевода на другую должность представляют копию выписки из решения уполномоченного органа данной финансовой организации, данного холдинга или Фонда о назначении (избрании) руководящего работника на соответствующую должность с сопроводительным письмом, в котором указывается о соответствии данного кандидата требованиям, установленным нормативными правовыми актами Республики Казахстан, указанными в части первой настоящего пункта. Представление иных документов не требуется.

Не подлежит согласованию с уполномоченным органом представитель уполномоченного органа, входящий в состав органа управления финансовой организации, Фонда.

Постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.