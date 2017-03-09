В МОН РК прокомментировали увольнение сотрудницы из-за поездки в Иран

Вице-министр образования и науки РК Асланбек Амрин в пресс-центре дома правительства сделал заявление по поводу постов в Facebook об увольнении бывшего заместителя председателя комитета по науке МОН РК Ляззат Кусаинова. Бывшая сотрудница министерства отправилась в несогласованную командировку в Иран, из-за чего была лишена работы. Ранее Л.Кусаинова заявляла, что действия руководства МОН носят характер психологического давления и преследования сотрудников, сообщает BNews.kz





«Что касается увольнения Ляззат Кусаиновой из-за несогласованной командировки в Иран - это было, к сожалению, не первым случаем ее нарушения кодекса служебной этики государственных служащих, что вероятно, было принято во внимание комиссией по этике Агентства по делам госслужбы, которая приняла решение об ее увольнении. В состав комиссии вошли депутаты парламента, партии «Нур Отан», заинтересованные госорганы и организации. Ее нарушения носили системный характер с 2010 года. Прошу отметить этот момент», - начал вице-министр образования и науки РК.





По его словам, в декабре 2011 года Ляззат Кусаинова была привлечена к дисциплинарной ответственности в виде замечания за нарушение кодекса чести госслужащих. В 2014 году было служебное расследование. Все материалы по жалобам были направлены в региональную кадровую комиссию дисциплинарного совета АДГПК, дальше было рассмотрение в установленном порядке. В 2015 году были выявлены также факты нарушения служебной этики и трудовой дисциплины. По результатам служебного расследования дисциплинарной комиссией также было принято решение в виде выговора.





«В 2016 году Ляззат Кусаинова не получила разрешения на поездку в командировку в Иран у ответственного секретаря министерства, что является прямым нарушением законодательства в области государственной службы. В 2016 году она также в рамках проходила процедуры доступа к секретности в КНБ», - продолжил А. Амрин.



