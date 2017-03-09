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В Алматы полицейские, обвиняемые в пытках и незаконном задержании, предстанут перед судом

9 марта 2017, 12:44

За фальсификацию доказательств по уголовному делу о тяжком преступлении было возбуждено уголовное дело в отношении бывшего руководителя и сотрудников отдела криминальной полиции УВД района.


Расследование уголовного дела в отношении должностных лиц УВД Медеуского района, обвиняемых в пытках, организации заведомо незаконного задержания и заключения под стражу, фальсификации доказательств по уголовному делу о тяжком преступлении завершено и направлено в суд, сообщила прокуратура Медеуского района Алматы, передает Zakon.kz.

«Установлено, что в июле 2015 года сотрудники полиции (в целях раскрытия кражи ювелирных изделий на сумму более 50 млн. тенге) подбросили сфабрикованные улики в квартиру гражданина М., Впоследствии по факту кражи ювелирных изделий, в отношении М. вынесен оправдательный приговор», - говорится в сообщении.

За фальсификацию доказательств по уголовному делу о тяжком преступлении прокуратурой района возбуждено уголовное дело в отношении бывшего руководителя и сотрудников отдела криминальной полиции УВД района.

Досудебное расследование осуществлялось Департаментом Национального бюро по противодействию коррупции по г.Алматы.

«В связи с большим объемом работы и тяжестью совершенного преступления, по делу назначены процессуальные прокуроры, осуществляющие надзор с момента начала досудебного расследования до полного завершения рассмотрения дела в суде», - отметили в надзорном органе.


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