В Алматы полицейские, обвиняемые в пытках и незаконном задержании, предстанут перед судом

За фальсификацию доказательств по уголовному делу о тяжком преступлении было возбуждено уголовное дело в отношении бывшего руководителя и сотрудников отдела криминальной полиции УВД района.

Расследование уголовного дела в отношении должностных лиц УВД Медеуского района, обвиняемых в пытках, организации заведомо незаконного задержания и заключения под стражу, фальсификации доказательств по уголовному делу о тяжком преступлении завершено и направлено в суд, сообщила прокуратура Медеуского района Алматы, передает Zakon.kz.





«Установлено, что в июле 2015 года сотрудники полиции (в целях раскрытия кражи ювелирных изделий на сумму более 50 млн. тенге) подбросили сфабрикованные улики в квартиру гражданина М., Впоследствии по факту кражи ювелирных изделий, в отношении М. вынесен оправдательный приговор», - говорится в сообщении.





За фальсификацию доказательств по уголовному делу о тяжком преступлении прокуратурой района возбуждено уголовное дело в отношении бывшего руководителя и сотрудников отдела криминальной полиции УВД района.





Досудебное расследование осуществлялось Департаментом Национального бюро по противодействию коррупции по г.Алматы.





«В связи с большим объемом работы и тяжестью совершенного преступления, по делу назначены процессуальные прокуроры, осуществляющие надзор с момента начала досудебного расследования до полного завершения рассмотрения дела в суде», - отметили в надзорном органе.



