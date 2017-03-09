Сагадиев прокомментировал требования активистов о его отставке

Министр также прокомментировал предложение депутата Бекболата Тлеухана встретиться «один на один» на площадке средств массовой информации, «потому что смог бы доказать недочеты учебников».

«Бекболат Тлеухан предлагает дискуссию в прессе. Мне кажется, это неправильно. Мы пригласили его в комиссию по учебникам. Сегодня я позвонил в Мажилис. Там записаны 11 депутатов и один из них - Бекболат Тлеухан. Пусть участвует в ней и показывает свою работу. Я не против дискуссии с ним в печати, но я думаю, что это не работа Правительства», - отметил министр.



