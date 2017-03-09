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Сагадиев прокомментировал требования активистов о его отставке

9 марта 2017, 12:45

Отправить в отставку министра образования предложили общественные деятели Мухтар Тайжан и Айдос Сарым.


Министр образования и науки Казахстана Ерлан Сагадиев ответил известным общественным деятелям, требующим его отставки, сообщает МИА «Казинформ».

«Что касается заявлений этих людей, я с ними не знаком. Если такие заявления есть, я может быть как-то и отвечу. Но мне кажется, это не те люди, которые могут ставить этот вопрос», - заявил министр сегодня на пресс-конференции в Правительстве.

Министр также прокомментировал предложение депутата Бекболата Тлеухана встретиться «один на один» на площадке средств массовой информации, «потому что смог бы доказать недочеты учебников».

«Бекболат Тлеухан предлагает дискуссию в прессе. Мне кажется, это неправильно. Мы пригласили его в комиссию по учебникам. Сегодня я позвонил в Мажилис. Там записаны 11 депутатов и один из них - Бекболат Тлеухан. Пусть участвует в ней и показывает свою работу. Я не против дискуссии с ним в печати, но я думаю, что это не работа Правительства», - отметил министр.

Напомним, ранее известные общественные деятели Мухтар Тайжан и Айдос Сарым предложили отправить в отставку министра образования и науки РК Ерлана Сагадиева. Главного педагога страны обвинили в проведении кампании против казахского народа и казахского языка.

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