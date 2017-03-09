В Астане полицейские задержали банду угонщиков
9 марта 2017, 12:55
Задержанные водворены в ИВС ДВД Астаны.
Сотрудники столичной полиции в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий задержали угонщиков автомобилей, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД Астаны.
4 марта с заявлением в полицию обратился астанчанин, который рассказал, что на улице Пушкина с применением насилия неизвестные завладели его автомобилем Toyota Corolla.
При проведении розыскных мероприятий были задержаны трое подозреваемых в возрасте 30 лет, жители Южно-Казахстанской и Восточно-Казахстанской областей. На месте задержания полицейскими изъята автомашина Toyota Corolla.
Также установлено, что данной группой совершено аналогичное преступление. В конце февраля задержанные возле дома по улице Алпамыс батыра совершили хищение автомашины Toyota Gamry.
По данным фактам проводится досудебное расследование. Задержанные водворены в ИВС ДВД Астаны.
Фото: priazovka.ru
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