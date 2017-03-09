Министр образования и науки: Я пришел в министерство без команды

«Кроме моего помощника, я до прихода в министерство ни с одним из них знаком не был. Три вице-министра, все директора департаментов, все председатели комитетов, все сотрудники - со всеми я познакомился уже работая в Министерстве образования и науки. Все 250 человек. О какой-то команде, которую я привел откуда-то, такие обвинения я слышу первый раз», - сказал министр сегодня на пресс-конференции в Правительстве.



