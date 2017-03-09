Министр образования и науки: Я пришел в министерство без команды
9 марта 2017, 12:59
"Кроме моего помощника, я до прихода в министерство ни с одним из них знаком не был", - сказал он.
Министр образования и науки РК Ерлан Сагадиев заверяет, что пришел в Министерство образования и науки без своей команды, сообщает МИА «Казинформ».
«Кроме моего помощника, я до прихода в министерство ни с одним из них знаком не был. Три вице-министра, все директора департаментов, все председатели комитетов, все сотрудники - со всеми я познакомился уже работая в Министерстве образования и науки. Все 250 человек. О какой-то команде, которую я привел откуда-то, такие обвинения я слышу первый раз», - сказал министр сегодня на пресс-конференции в Правительстве.
Ранее заявление бывшего заместителя председателя Комитета по науке МОН Ляззат Кусаиновой на своей странице в Facebook разместил Мухтар Тайжан. В нем она пишет, что «со своим приходом министр уволил всех профильных специалистов, а на их место принял людей, которые никакого отношения ни к образованию, ни к науке не имеют».
Фото: 365info.kz
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