30 марта истекает срок сдачи статотчетности по форме 2-услуги за 2016 год. Проверьте себя в списках!

Уважаемые респонденты!

30 марта 2017 года истекает срок сдачи статистической отчетности по форме 2-услуги за 2016 год.

Отчет по форме 2-услуги «Отчет об объеме оказанных услуг» представляют юридические лица и (или) их структурные и обособленные подразделения, независимо от численности и индивидуальные предприниматели с основным видом деятельности в сфере услуг, согласно кодам Общего классификатора видов экономической деятельности 58-60, 62, 63, 64.20.0, 68-75, 77, 78, 80-82, 90-93, 95, 96.

Проверить себя в списке по форме :

В связи с внедрением ИС «Электронная статистическая отчетность» респондентам предоставляется возможность сдачи отчетов в электронном виде. Это потребует применения средств аутентификации и электронной цифровой подписи. Выдача средств аутентификации и электронной цифровой подписи осуществляется в Центрах регистрации Национального удостоверяющего центра размещенных при Центрах обслуживания населения. Перечень центров регистрации доступен на сайте Национального удостоверяющего центра.

Напоминаем Вам, что за несвоевременное представление, представление недостоверных первичных статистических данных предусмотрена административная ответственность.

В соответствии со статьей 497 «Нарушение порядка представления первичных статистических данных» Кодекса РК «Об административных правонарушениях» непредставление первичных статистических данных в соответствующие органы государственной статистики в установленный срок - влечет штраф на физических лиц в размере пяти, на должностных лиц, субъектов малого предпринимательства - в размере семи, на субъектов среднего предпринимательства - в размере десяти, на субъектов крупного предпринимательства - в размере сорока МРП.

Непредставление первичных статистических данных в соответствующие органы государственной статистики совершенное повторно в течение года после наложения административного взыскания, - влечет штраф на физических лиц в размере семи, на должностных лиц, субъектов малого предпринимательства - в размере десяти, на субъектов среднего предпринимательства - в размере двадцати, на субъектов крупного предпринимательства - в размере пятидесяти МРП.