В соответствии с подпунктом 13) статьи 7 и подпунктом 8) пункта 2 статьи 21 Закона РК от 20 ноября 1998 года «Об аудиторской деятельности» и подпунктом 2) пункта 3 статьи 16 Закона РК от 19 марта 2010 года «О государственной статистике» приказом Министра финансов РК от 19 января 2017 года № 34 утверждены перечень, формы и периодичность представления отчетности профессиональными и аудиторскими организациями, а также формы информации по страхованию гражданско-правовой ответственности аудиторской организации. Приказ вводится в действие со дня его первого официального опубликования (2 марта 2017 года).

Утверждены следующие формы и сроки представления отчетности:

для профессиональных аудиторских организаций:

1) форма полугодового отчета о деятельности профессиональной аудиторской организации - представляется до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом;

2) форма ежегодного отчета о проведении профессиональной аудиторской организацией курсов повышения квалификации аудиторов и выдачи сертификатов - представляется до 1 марта года, следующего за отчетным периодом;

3) форма ежеквартального отчета о соответствии минимальным требованиям аудиторских организаций, которые проводят обязательный аудит - представляется до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом;

4) форма ежеквартального отчета по основным показателям деятельности аудиторских организаций - представляется до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом;

для аудиторских организаций:

5) форма ежеквартального отчета о проведенном внешнем контроле качества профессиональной аудиторской организацией - представляется до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом;

6) форма ежегодного отчета аудиторской организации о соответствии квалификационным требованиям к аудиторской деятельности - представляется до 1 марта года, следующего за отчетным периодом;

7) форма информации по страхованию гражданско-правовой ответственности аудиторской организации - представляется в течение 15 рабочих дней с даты заключения договора обязательного страхования гражданско-правовой ответственности.

Отчетность представляется в электронном формате посредством веб-портала Министерства финансов Республики Казахстан.

Наряду с этим, признаны утратившими силу:

1) приказ Министра финансов РК от 26 марта 2015 года № 216 «Об утверждении перечня, форм и периодичности представления отчетности профессиональными и аудиторскими организациями, а также формы информации по страхованию гражданско-правовой ответственности аудиторской организации»;

2) приказ Министра финансов РК от 4 августа 2016 года № 428 «О внесении изменений и дополнения в приказ Министра финансов Республики Казахстан от 26 марта 2015 года № 216 «Об утверждении перечня, форм и периодичности представления отчетности профессиональными и аудиторскими организациями, а также формы информации по страхованию гражданско-правовой ответственности аудиторской организации».